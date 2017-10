Waarom een kat ook een poes heet

Sommige geïmporteerde diernamen werden meteen of in de loop der tijd verbasterd. Zo werd de Franse chacal in onze taal een jakhals.

Niet verrassend is dat de namen van de aloude huis- en nutsdieren daarentegen veelal inheems zijn: koe, bok, geit en hond zijn stokoude Germaanse erfwoorden.

De naam van het huisdier dat volgens schrijver Rudy Kousbroek de hoogste aaibaarheidsfactor heeft, is echter van Latijnse herkomst: ons woord kat gaat terug op het Latijnse woord catta.

Het synoniem poes is volgens etymologen pas veel later ontstaan; de eerste schriftelijke vindplaats dateert uit de 16de eeuw. Wellicht is het woord poes een klanknabootsing van een blazende kat. Het is echter ook mogelijk dat de poes zijn naam dankt aan zijn innige omgang met de mens, die gewend is het dier te roepen of te lokken door 'psss, psss' te zeggen. Ook in dat geval is poes een klank nabootsend woord.

Het Nederlands heeft het woord poes uitgeleend aan diverse andere talen, waaronder zelfs indianentalen. Ook de Engelse diernaam puss wordt in de Oxford English Dictionary teruggevoerd op ons woord poes.

Van puss werd vervolgens niet alleen het nu bekendere, pleonastische woord pussycat gevormd; ook het nóg bekendere woord pussy, dat onder meer een scabreuze betekenis heeft, is schatplichtig aan ons woord poes.

