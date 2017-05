Waarom de zoektocht naar roofkunst nog lang niet voorbij is

Hoewel de kans steeds kleiner wordt dat de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen alsnog kunnen worden opgespoord, wil Rudi Ekkart er toch geen streep onder zetten, zegt hij vandaag in Trouw.

Ekkart leidt sinds 1997 als voorzitter van de Commissie Herkomst Gezocht het onderzoek naar deze ‘roofkunst’. “We krijgen steeds minder claims die ook minder vaak gehonoreerd worden. Maar dat betekent niet dat we daarom maar moeten stoppen.” Volgens Ekkart staat ook internationaal het teruggavebeleid nog volop in de belangstelling. Bovendien kunnen mensen door internet steeds meer bronnen raadplegen.

Van zeker honderd kunstwerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog illegaal in Duitse handen verdwenen staat de herkomst nog steeds niet vast

Veel zaken zijn ook nog niet goed onderzocht. Als voorbeeld noemt Ekkart de duizenden aangifteformulieren die na de oorlog zijn ingediend. Iedereen die beroofd was van kunst of kunstobjecten had verkocht aan de nazi’s, al dan niet onder dwang, moest daarvan aangifte doen. Duizenden geclaimde kunstwerken werden niet gevonden. Op de circa 15.000 objecten die wel terugkeerden naar Nederland, werden veel claims afgewezen, omdat de regels voor teruggave ‘rigide en bureaucratisch’ waren, aldus Ekkart. In 1952 werd er een punt gezet achter het restitutiebeleid.

Rudi Ekkart leidt sinds 1997 als voorzitter van de Commissie Herkomst Gezocht het onderzoek naar ‘roofkunst’. © ANP

Eind jaren negentig werd besloten de naspeuringen naar de herkomst van roofkunst te hervatten. In de lijn van de ‘fair en just solution’ gedachte uit de ‘Washington Conference Principles’ werd gekozen voor ‘eerlijke en rechtvaardige’ oplossingen. Claims werden vanaf dat moment mede op aandrang van Ekkart ruimhartiger beoordeeld. Het leidde tot vele tientallen restituties, waaronder de geruchtmakende teruggave van honderden kunstwerken uit de collectie van de joodse bankier Gutmann en de joodse kunsthandelaar Goudstikker.

In de Bergkerk in Deventer opent morgen een tentoonstelling over roofkunst. Er zijn zestig kunstwerken te zien, onder meer uit de verzamelingen van Hitler, Göring en Menten.

