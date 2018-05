Waarom de steeplechase van alle atletieknummers misschien wel de aardigste geschiedenis heeft

Maar op de bewuste dag was de grond te zompig om de paarden op te laten draven. Daarom besloot het gezelschap om zelf maar te rennen. De mannen stippelden een parcours uit van ruim drie kilometer, met daarbij 24 sprongen over hindernissen en slootjes. Zo werd de steeplechase geboren.

Een mooi verhaal, dat grotendeels nog waar is ook. De steeplechase heeft inderdaad iets met paarden te maken en ook de weddenschap in Oxford is geen verzinsel. Maar soortgelijke hindernisrennen werden al voor 1850 gehouden én zo genoemd…

Voor de echte geboorte van de steeplechase moeten we terug naar het 18de-eeuws Ierland, naar het graafschap Cork. Daar vond in 1752 een duel plaats tussen twee paardenbezitters, de heren O’Callaghan en Blake. Het tweetal was het na een dag vossen jagen niet eens over wiens paard het beste was en besloot de proef op de som te nemen. De wedstrijd die volgde, ging over ruim zeven kilometer. Als finish kozen de kemphanen een kerk met een torenspits, een gemakkelijk oriëntatiepunt in het landschap. Zo’n (kerk)toren heet in het Engels een steeple, vandaar dat de bewuste race letterlijk een chase to the steeple was.

Het duel tussen O’Callaghan en Blake was vermoedelijk niet de eerste steeplechase. Wel was het de eerste die werd opgetekend, al staat vreemd genoeg nergens vermeld wie de race won. De steeplechase ontwikkelde zich tot een serieus onderdeel binnen de paardensport. Hiervan werden weer hindernisrennen voor atleten afgeleid, ook steeplechases genoemd, maar niet meer per se met de kerktoren als eindpunt.

