Waarom Daniele Gatti zo goed is in het geven van masterclasses

Dat kan variëren van praktische tips en trucs tot aan het overdragen van een levenslange bevlogenheid voor het vak. Het heeft iets moois en nobels en zij die het goed kunnen - masterclasses geven - hebben waarschijnlijk ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel: de kunst die zij op het hoogste niveau beoefenen willen ze op datzelfde niveau doorgeven.

Daniele Gatti is zo iemand die ontzettend goed is in het geven van masterclasses. De chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest stond deze week drie ochtenden les te geven aan vier aanstormende talenten. De vrijdag ervoor had hij al uitgetrokken om de leerlingen van Ed Spanjaard op het Conservatorium van Amsterdam onder handen te nemen. Spanjaard noemt Gatti enorm toegewijd en echt niet alleen als er een camera bij is.

Frustrerend moet het zijn voor de jonge vrouwen en mannen als Gatti de baton even van hen overneemt om iets voor te doen

Die masterclasses eind juni zijn inmiddels al een beetje een traditie geworden. Geïnteresseerden kunnen de lessen bijwonen en zitten op het podium van het Concertgebouw pal achter het orkest en kijken Gatti en de dirigenten in spe in de ogen. Via een livestream op Facebook kan wereldwijd worden meegekeken en dat gebeurt massaal. De omhooggestoken duimpjes en hartjes vliegen over het scherm en de reacties die kijkers opschrijven zijn bijzonder enthousiast.