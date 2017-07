Beyoncé verschijnt als een mierzoete Maria op een bidprentje

Onder haar volgelingen, die gewend zijn aan de cryptische foto’s die de zangeres regelmatig de wereld instuurt, is het grote raden begonnen. Wat betekent de serene blik waarmee Beyoncé de camera inkijkt? En wat wil de zangeres zeggen met de rozen, die in een overdadige bloemenboog als een nimbus achter haar opduiken? In de christelijke iconografie is de roos het attribuut van Maria, de moeder van Jezus. Suggereert Beyoncé hiermee dat ze zich ziet als Maria? Of dat ze haar tweeling als verlossers van de wereld beschouwt?

De hoeveelheid onbedekte huid die er te zien is, vormt echter een contrast met de manier waarop de in- en inkuise Heilige Maagd doorgaans is afgebeeld in het Westen. Ook het paarse gewaad is niet in lijn met het blauw-wit waarin Maria doorgaans verschijnt. In een eerdere zwangerschapsfoto refereerde de bekende zangeres aan de Heilige Maagd zoals zij afgebeeld wordt in de Mexicaanse cultuur. Ook uit andere culturen, zoals de Romeinse of oud-Egyptische, gebruikt ze symbolen van vruchtbaarheid en goddelijkheid.

Beyoncé toont hier overeenkomsten met Botticelli's Geboorte van Venus. Linksonder is een borstbeeld van de Egyptische koningin Nefertiti te zien. © Beyonce.com

Opvallend is de naam van een van de pasgeboren baby’s, Rumi, die eveneens wijst in een heel andere richting dan de christelijke. Rumi was een soefi-mysticus die leefde in de dertiende eeuw. De vader van de tweeling, de bekende rapper Jay-Z, verdiept zich al een tijdje in deze islamitische stroming. In zijn pas verschenen album 4:44 rapt hij hierover, het duidelijkst in het nummer Marcy Me.

Volgens sommigen is het mogelijk dat hij Sir, de naam van de andere baby, tegenkwam in een gedicht van de mysticus. Maar Sir kan natuurlijk ook gebruikt worden zonder enige sacrale dimensie.

