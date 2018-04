Waanzin aan het eind van de Tweede Wereldoorlog

★★★★☆

Weer een film over de Tweede Wereldoorlog? Vorige week werd bekend dat 41 procent van de Amerikanen niet weet wat Auschwitz is. Laat staan wat het betekent. Er worden duidelijk niet genoeg films over de oorlog gemaakt.

'Der Hauptmann' vertelt het bizarre verhaal van een Duitse knul die zich in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog nog snel even als een oorlogsmisdadiger ontpopt. Een knul inderdaad, want soldaat Willi Herold was nog maar negentien jaar oud toen hij wilde deserteren, maar bij toeval een officiersuniform vond en het aantrok. Die daad zette gebeurtenissen in gang die, zelfs toen de stad Groningen al bevrijd was, in april 1945 ook vijf Groningse verzetsstrijders het leven kostte. Ze waren vlak bij de grens opgepakt en werden overgebracht naar het Duitse Leer, net toen Herolds moordenaarsbende daar arriveerde.

Over deze 'Beul van Emsland' gaat Der Hauptmann. Tenminste, zo lijkt het, maar daar hebben we het zo over. Nadat Herold het uniform en een auto met benzine vindt, trekt hij rovend en moordend door het Noord-Duitse laagland. Steeds meer dolende soldaten sluiten zich bij hem aan.

Regisseur Robert Schwentke koos voor zwart-wit. Misschien om alle verdenking van exploitatie en sensatiezucht te vermijden. Zwart-wit brengt niet alleen rust in de beelden maar het haalt ook de kleur uit gruwelijke gebeurtenissen, zoals de kleur rood bij een massa-executie. Tegelijk kun je je afvragen, juist omdat we zo gewend zijn die oorlog op historische beelden in zwart-wit te bekijken, of het niet goed is die wandaden dichterbij te halen door juist wel kleur te gebruiken. Door het juist wel herkenbaar te maken.