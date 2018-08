Vrouwen rapen de brokstukken van de oorlog op

Twee vrouwen, allebei werkzaam aan de rand van een oorlog. De een verpleegster in de Eerste Wereldoorlog, de ander hulpverleenster bij de burgeroorlog in Rwanda. Ze komen er lichamelijk ongeschonden vandaan, maar vanbinnen is alles kapot.

Het is heftige stof voor een zomeravond, maar Festival Boulevard programmeerde deze twee monologen toch. En een mooi tweeluik is het: twee gerenommeerde actrices, Elsie de Brauw en Els Dottermans, laten vanuit een vergelijkbaar perspectief zien wat oorlog teweegbrengt. Zij het dat de één een oud Belgisch trauma neemt, de Eerste Wereldoorlog, en de ander een recent Belgisch trauma, de burgeroorlog in Rwanda en de voormalige Belgische kolonie Congo. Maar de overeenkomsten zijn frappant.

Te zwaar voor een zomeravond? "Oorlog is er ook in de zomer", zegt De Brauw laconiek. "Deze tijd van grote tegenstellingen is rijp voor dit soort theater", vindt Dottermans. "Al geloof ik dat België door de aanslagen al meer is wakker geschud dan Nederland. Terreur zaait angst en paranoia. Schrik is een ongelooflijk gif."

Elsie de Brauw speelt in de voorstelling 'Verboden gebied; vrouw in niemandsland' een Engelse vrouw die vier jaar lang in de oorlog heeft gewerkt als verpleegster. Erwin Mortier schreef de poëtische tekst op basis van brieven van vrouwelijke ooggetuigen van de oorlog. De verpleegster reed de ambulances van het station naar het hospitaal. Haar vracht bestond uit verminkte soldaten, vaak niet meer dan een reeks ledematen, op een haar na dood.

Na de zoveelste rit is haar medelijden met de mannen in moedeloosheid en cynisme overgegaan. De Brauw: "Dat soort vrouwen raapte de brokstukken van de oorlog op. Ik denk dat het voor deze vrouwen net zo gruwelijk was als voor de soldaten. Ook zij werkten in de modder en in tenten waar een bom op kon vallen."

Dottermans staat in het stuk als een keurige, ervaren actrice achter een lessenaar een feitelijk verslag te doen. "Maar ze verliest steeds haar focus. Dan neemt haar gevoel het over, haar trauma's, nachtmerries en schuldgevoel. Ze krijgt haar gedachten niet meer gestructureerd."

Dottermans: "Mijn personage was naïef, wilde de wereld redden en zich daardoor beter voelen. Heel veel jongeren willen dat tegenwoordig. Je moet nu zelfs betalen om bij een ngo te kunnen werken. Maar terugkijkend is deze actrice alleen nog cynisch. Over de Syrische vluchtelingen van nu zegt ze: 'Is dit de grootste humanitaire catastrofe van deze tijd, zoals iedereen zegt? Dacht het niet.' Ik vond het moeilijk om van haar te houden. Maar langzamerhand leer ik haar te verdedigen. Zij zegt hardop wat veel anderen denken."

Dan vindt er in het kamp, dat een veilig toevluchtsoord had moeten zijn, een enorme slachtpartij plaats. De witte hulpverleners worden op tijd geëvacueerd, maar wat zij heeft meegemaakt, neemt ze haar leven lang met zich mee.

De jonge ontwikkelingswerkster belandt al snel middenin de burgeroorlog tussen de Hutu's en Tutsi's. Ook in het vluchtelingenkamp blijken beide groepen te zitten. Natuurlijk weten de hulpverleners dat, maar wat doe je eraan? In het kamp verzorgt, voedt en doceert ze zowel de slachtoffers als hun beulen en verkrachters.

Els Dottermans speelt in 'Compassie, de geschiedenis van het machinegeweer' een actrice die in de jaren negentig als jonge lerares naar Rwanda en Congo gaat om ontwikkelingswerk te doen. Naast haar op de bühne staat haar spiegelbeeld: Olga Mouak, als kind gevlucht uit Burundi en nu een beginnend actrice. Ook dit stuk is gebaseerd op ooggetuigenverslagen. Regisseur Milo Rau onderzoekt de burgeroorlogen daar en maakt er voorstellingen over.

Geen erkenning

De Brauw speelt in een bruidsjurk. Ze komt na de oorlog terug in het keurige milieu van haar ouders. Op het toneel staat een versleten chesterfield, daarvoor loopt een rode loper als een loopgraaf over het hele toneel. Die bruidsjurk draagt ze omdat ze na de oorlog zou trouwen met Roy. Zij was de trots van haar moeder, omdat ze als achttienjarige als verpleegster naar het front ging; Roys vader was trots, omdat hij ging vechten tegen de Duitsers. Maar Roy komt zo gehandicapt terug, dat trouwen er niet meer in zit.

De Brauw: "Ook voor haar is op dat moment het leven stil komen te staan. Hij krijgt een medaille, maar zij krijgt niets, geen erkenning. Vrouwen zijn geen helden, al hebben ze backstage belangrijk werk gedaan."

Net als de actrice in 'Compassie' is de verpleegster cynisch geworden. De Brauw: "Oorlog is gewoon stom. Daarom maak ik niet iets spannends van de opsomming van verwondingen, maar speel ik het moe, afgestompt. Ze zegt: 'Niemand hoeft mijn tenen te tellen, ik heb ze nog allemaal. Maar hier vanbinnen, ik weet het niet. Dat klopt maar, dat klopt maar, mechanisch. Ik ben een machine.'"

De voormalig hulpverleenster is zelf al net zo afgestompt. "Al die research in de vluchtelingenkampen, op Kos, in Macedonië, het liet me volledig koud", zegt ze. "Ik schaamde me voor dat totale gebrek aan compassie."