Vrouwelijke hoofdrol laat de bioscoopkassa rinkelen

Een andere reden kan in ieder geval van tafel. Want het is niet zo dat het grote publiek liever een man dan een vrouw in de hoofdrol ziet. Integendeel zelfs. Uit een analyse van het Amerikaanse consultancybureau Shift7, blijkt dat films met een vrouwelijke hoofdrolspeler gemiddeld meer geld opbrengen dan films met een mannelijke hoofdrolspeler.

40 procent van de films van de afgelopen jaren slaagde nog altijd niet voor de Bechdel-test

Het onderzoek vergeleek de 350 films die tussen 2014 tot 2017 in Amerikaanse bioscopen de meeste omzet behaalden. Daarvan hadden 245 een man in de belangrijkste rol, en 105 een vrouw. Maar ook als je corrigeert voor het budget van de film, staan die vrouwen garant voor meer verkochte kaartjes dan de mannen.

Bechdel-test Heel verrassend is die uitkomst niet. In 2014 berekende de statistische nieuwssite Fivethirtyeight al dat films die slagen voor de Bechdel-test in de periode tussen 1970 en 2013 gemiddeld een hogere omzet haalden. De Bechdel-test klinkt als een vanzelfsprekendheid: er moeten in de film twee vrouwelijke karakters met een naam zitten, die met elkaar tenminste één gesprek hebben over iets anders dan een man. Toch bleek dat te hoog gegrepen voor ongeveer de helft van de films. Bij die gelegenheid serveerde de site ook gelijk het weerspiegelingsargument af: “De helft van de planeet bestaat uit vrouwen die bevredigende gesprekken hebben over andere dingen dan mannen.” Toch blijkt ook uit het nieuwe onderzoek:40 procent van de films van de afgelopen jaren slaagde nog altijd niet voor de Bechdel-test. En leverden minder geld op.

