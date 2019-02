Vrouwelijke filmmakers pakken prijzen in Rotterdam

We zijn hier lekker druk met vloggen en YouTuben, maar dat is niks vergeleken met de vlucht die live-streaming heeft genomen in China. Daar is het uploaden van filmpjes die je met je telefoon maakt, in korte tijd uitgegroeid tot miljardenindustrie. In 2017 waren er 422 miljoen Chinezen die regelmatig iets deelden via een live-stream. Doe je het goed, dan krijg je van kijkers een virtuele gift die je in de echte wereld kunt cashen.

Lees verder na de advertentie

Het is een fascinerende nieuwe wereld die door de Chinese regisseuse Zhu Shengze (32) is vastgelegd in haar film ‘Present.Perfect’. Ze won er vrijdag de hoofdprijs mee op het 48ste Filmfestival van Rotterdam: de Tiger Award, ter waarde van 40.000 euro.

800 uur materiaal Shengze volgde ongeveer een jaar lang verschillende 'anchors' en destilleerde uit 800 uur gevonden filmmateriaal een portret van een generatie voor wie on- en offline nauw verweven zijn. Hoewel vreemde en extreme filmpjes populair zijn, begonnen die volgens Shengze ook snel te vervelen. Ze zocht bewust marginale types op: een straatartiest zonder publiek, een verlamde bedelaar of een jonge moeder in een naaiatelier. Het zijn mensen die een solitair leven leiden en - op zoek naar aandacht en contact - vaak opmerkelijk openhartig zijn. Vandaar dat de Chinese overheid er inmiddels bovenop zit. Shengze, die haar film met geld uit Hongkong en de VS maakte, verzamelde haar materiaal net op tijd. Tijdens de prijsuitreiking in congrescentrum De Doelen viel ook het grote aantal bekroonde vrouwelijke filmmakers op. Zo werd de Nederlandse debutante Ena Sendijarevic (32) voor haar heerlijk speelse roadmovie ‘Take Me Somewhere Nice’ bekroond met de Speciale Juryprijs (10.000 euro). Het verhaal van tienermeisje Alma dat een zomerse reis maakt door haar Bosnische geboorteland is gemaakt met veel droge humor. De film die volgende maand ook te zien is in de bioscoop, biedt volgens de regisseuse een tegenwicht tegen de vele verdrietige migrantenverhalen. “Als je migranten alleen als slachtoffers ziet, ontneem je ze hun kracht. Dat wilde ik niet.”

Andere winnaars die tijdens de 48ste editie van het Filmfestival in Rotterdam: - Publieksprijs: ‘Capharnaüm' van de Libanese Nadine Labaki.

- Jongerenprijs: 'Lazzaro Felice' van de Italiaanse Alice Rohrwacher.

- Debuutprijs: ‘Around The World When You Were My Age' van de Japanse Aya Koretzky.

- KNF-prijs van de Nederlandse filmkritiek: 'Too Late To Die Young' van de Chileense Dominga Sotomayor.

- VPRO Big Screen Award: 'Transnistra' van de Zweedse Anna Eborn.

Lees ook: