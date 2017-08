Vrolijk makende romcom over hobbelige liefde

Tot hun eigen verbazing blijft het niet bij die ene nacht. Stand-upkomiek Kumail en psychologe Emily raken verliefd. Wat hij haar niet vertelt is dat zijn moeder, Pakistaanse immigrante, druk is een huwelijk voor haar zoon te arrangeren: iedere week trommelt ze weer een charmante Pakistaanse op. Dat gaat natuurlijk mis.

De film is een vrolijk makend voorbeeld van een goede, slimme romantische komedie

Er zijn nogal wat films over cultuurverschillen die geliefden in de weg staan. Het mooie is dat het opgewekte 'The Big Sick' volkomen z'n eigen gang gaat. De film lijkt niet zo nodig fans van romcoms te willen behagen, maar vertelt wel een warmbloedig verhaal rond mensen die beseffen dat regie over het leven beperkt is.

Komiek Kumail Nanjiani en zijn vrouw schreven samen een scenario over hoe hun liefde op een hobbelige weg begon, Nanjiani speelt zichzelf tegenover actrice Zoe Kazan, die als Emily plotseling ernstig ziek wordt. Net nadat ze het hebben uitgemaakt. Dus ja, wat doet Kumail eigenlijk nu in het ziekenhuis? Emily's ouders verschansen zich in de wachtkamer en vooral haar moeder (Holly Hunter in een heerlijk kribbige rol) kijkt hem over de rand van haar bril niet bepaald gezellig aan. Hoe ze erin geslaagd zijn mag een klein wonder heten: de scenaristen weten niet alleen de misverstanden, geheimen en leugens in lekker tempo op elkaar te stapelen, ze schetsen en passant ook het stand-upwereldje van Chicago; nemen speels de huwelijksproblemen van Emily's ouders onder de loep; en geven bovenal ruimte aan grappenmaker Nanjiani. Een hartveroverende lieverd die zelfs op ongepaste vragen over 9/11 relaxed en scherp reageert. De film is een vrolijk makend voorbeeld van een goede, slimme romantische komedie, een uitgehold genre dat er met The Big Sick een nieuwe moderne standaard bij heeft.

