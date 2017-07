Vroeger waren familiefilmpjes nog bijzonder

Filmmaakster Josefien Hendriks groeide op met een vader die alles filmde: het baby-badderen, het tandenpoetsen, het spelen, de ruzietjes. Geweldig om juist die gewone herinneringen terug te zien. Nu maakt iedereen filmpjes bij de vleet, of stopt er alweer mee uit pure wanhoop over wat er met die berg filmpjes moet. Hopen dat een dochter of zoon ze later aan elkaar monteert, misschien. Maar vroeger was het bijzonder.

Josefiens moeder Ellen schreef bovendien in dagboeken. De fragmenten daaruit, de filmpjes, haar eigen herinneringen en gesprekken met haar ouders, broer en zus verwerkte ze tot de zelfreflexieve documentaire 'Dit waren wij'. Dit is nou eens meer dan een intiem tijdsbeeld van een gezin met drie kinderen. Deze VPRO-2Doc vormt een bewijs van de hoe gezinsleden elkaar in de tang kunnen hebben. Het gezin als kleine terreurorganisatie, haalt de filmmaakster aan. Ze ploegde honderd uur filmmateriaal van haar vader door en schrok. Zij was als jongste duidelijk de lieveling van het gezin. 'Josefien, ons geschenk, is de spil waar alles hier om draait', citeert ze haar moeder. 'Wij vieren vinden haar mooi, lief en knap. Haar glimlach is onze motor, zelfs Rob smelt ervoor."

Zelfreflectie

Dit mag haar moeders perspectief zijn geweest, haar zus Lot en broer Beer zullen haar echt niet altijd zo hebben gezien. 'Schijnheilig kutkind', noemde Beer haar vaak. Dat was ze ook, ziet ze nu. Omgekeerd ziet ze ook hoe ze haar herinnering aan haar broer moet bijstellen. Hij was altijd 'lastig', maar al die meters film ziet ze daar niets van terug en is hij een energiek, lief, onderzoekend jongetje. Des te meer ziet en voelt ze de cynische, ondermijnende opmerkingen die haar vader tegen hem maakt - en alleen tegen zijn zoon. 'Volgens mij kun jij helemaal niet fietsen Beer, laat je benen eens zien?' Of: 'Het is een goeie dag, misschien komt er vandaag iets zinnigs uit.' Of: 'Dit is Beer nou - volstrekt geschift.' Meteen daarna zoomt hij in op een engelachtig tuinbeeldje. 'En dit is Josefien.'

Mijn hart krimpt ineen. Josefien krijgt complimentjes en applausjes als ze blokfluit speelt, Beer krijgt kritiek. Geen wonder dat hij soms lastig werd. De vroegere waarheid die ze opnoemt - 'Lot was groot. Beer was lastig. Ik was lief' - is niet alleen pijnlijk voor Josefien. Ook voor de kijker. Wat kunnen familieleden elkaar toch indeuken. Mooi dat de filmmaakster ook de reacties van haar gezinsleden in de film opneemt. Ze zijn alle in staat tot eerlijke zelfreflectie en dat is al heel wat.

Beer houdt zich als volwassene groot, hij heeft nergens last van en moest er wel om lachen, zegt hij. Haar vader heeft wel echt spijt. "Wij waren geen lieve vader en moeder", zegt hij. "Wat dacht ik toen? Dat cynische is een verdedigingsmechanisme. Maar het is meer dan de onverschilligheid die ik gewend was." Ah, daar is het, het familietrauma. Het eeuwige onvermogen om onvoorwaardelijk en onbelast lief te hebben. En toch zijn die filmpjes met liefde gemaakt. Die mensen deden ook maar hun best.