Vrijuit praten ging niet bij ‘Jinek’, want het kind zat zelf aan tafel

Het gaat met de modellencarrière van dochterlief zo goed dat het gezin De Snoo in New York gaat wonen, waar nog betere en lucratievere opdrachten wachten. Ook de manager gaat mee. Summer is negen jaar oud. En dus is er kritiek, want is hier sprake van kinderarbeid? Helaas, vrijuit praten ging niet, want het kind in kwestie zat zelf dus ook aan tafel.

Lees verder na de advertentie

Een vreemde afweging van ‘Jinek’ om het kindmodel zelf op het commentaar te laten reageren, ook al was het interessant het meisje te horen praten. Summer blijkt een slim en vrolijk grietje, met een uitstekend taalgebruik. Hoeveel kinderen van haar leeftijd zouden ook woorden als ‘althans’ gebruiken en zo behendig zijn in het pareren van kritiek? Summer lijkt te beseffen dat wanneer ze vertelt ‘ook maar een gewoon meisje te zijn dat het liefst urenlang op haar Nintendo zit’ iedereen vertederd gaat lachen.

Zo knap, zulke mooie lipjes, zo’n mooi neusje: zij is perfectie Nikkie Plessen bij RTL

Ondertussen werd wel duidelijk dat dat er niet in zit, iedere dag domme spelletjes spelen. Eva Jinek was niet op haar sterkst: “Ja, misschien gek om aan jou te vragen, maar kan je nog genoeg kind zijn?” Het kindje sprak haar moeder na: “Ze weten dat ik nog zo jong ben, dus ze gaan me vast niet zeventig uur per week werk aansmeren.” Maar per saldo wordt ze nu wel de hoofdkostwinner voor het hele gezin.

Maxim Hartman-achtig type Een complexe zaak die niet klaar is omdat moeder Jessica simpelweg zegt dat wij geen oordeel kunnen hebben, omdat wij niet weten wat voor kind Summer is. Er zat geen neutrale deskundige aan tafel, zoals een kinderpsycholoog die iets kon zeggen over de druk die een jong meisje voelt wanneer ze haar hele gezin op sleeptouw neemt. Er werden geen parallellen getrokken met andere kindsterren. Geen ervaringen gehoord van volwassenen die zelf als kind aan de bak moesten. En ook een Maxim Hartman-achtig type was welkom geweest, om te stellen dat alle negenjarige meisjes die nu overwinteren in tentjes op Lesbos graag in Summers schoentjes zouden staan. Of stel, Summer was een schaakwonderkind geweest, of een briljante pianiste, zouden we haar dan geen optredens moeten gunnen? De duidelijkste uitspraak kwam van iemand die niet aan tafel zat. Toen na de familie De Snoo namelijk de familie Van Rossem aan het woord kwam (over de nieuwe reeks ‘Hier zijn de Van Rossems’) bleken alleen Maarten en Vincent aanwezig. Zus Sis had de uitnodiging afgeslagen omdat ze absoluut niet tegelijkertijd met Summer aan tafel wilde. Volgens broer Maarten vindt zij dat er sprake is van kindermisbruik. En hijzelf verwoordde wat velen vast dachten, sommige foto’s van Summer hebben ‘een vrij bedenkelijk karakter voor een kind van negen’.