Vrijdag & Sandifort zijn grof, maar blijven binnen de lijntjes

Wat doet een huwelijk pijn. Wat lijden mensen überhaupt in relaties. Het vierde programma van Remko Vrijdag en Martine Sandifort onderzoekt de rafelranden van het huwelijk. We zien macht versus kwetsbaarheid, onhandige communicatie met ongemak als gevolg, pogingen om geliefd te worden gevolgd door pijnlijke afwijzingen door angst, moedwil of onvermogen van de ander. 'Voorlopig voor Altijd' - alleen al de titel verwoordt schrijnend hoe moeilijk het is om met een ander te leven - is een afwisselende voorstelling waarin mensen worstelen met het leven en in het bijzonder met elkaar.

Het is hoogstaand amusement, sterk gespeeld, met perfecte timing, ongegeneerd grotesk én subtiel schrijnend

Na een über-blij showlied zien we een ouder echtpaar dat tijdens een oorverdovende stilte - alleen de klok tikt tergend traag - heel behoedzaam beslist om te gaan neuken. Dan weer worstelt een snelle Zuidas-werknemer met de ordinaire hoer die hem op zijn werk opzoekt. Een fysiotherapiesessie ontaardt in een platte schetenkanonnade die de stoïcijnse personages zelf niet opmerken. De scène waarin Vrijdag en Sandifort ook in het echte leven een echtpaar lijken te vormen en ze 's nachts na een optreden thuiskomen is subtieler, bijna realistisch drama. Het zijn hier huiselijke irritaties die door de details; een blik, een gebaar, een zucht zó herkenbaar zijn dat ze vaak al een lach opleveren voordat er een woord is gesproken.

De scènes flitsen soepel in elkaar over, vaak net iets eerder dan verwacht waardoor je als kijker alert blijft. Of een scène krijgt een sterke wending doordat personages plots veranderen of niet blijken te zijn wie ze eerst leken.

Wat Vrijdag en Sandifort met deze voorstelling inhoudelijk vertellen is niet nieuw, en hoe grof hun teksten soms ook zijn, het wordt nergens echt gevaarlijk: ze blijven fel binnen de lijntjes. Maar het is hoogstaand amusement, sterk gespeeld, met perfecte timing, ongegeneerd grotesk én subtiel schrijnend.

‘Voorlopig voor altijd’ is nog t/m 29 mei 2019 te zien. Meer informatie: vrijdagensandifort.nl.

