Vrij Nederland wil zich onderscheiden met 'een verrassende smoel'

Nu volgen 33 beslissende maanden, zo noemt hoofdredacteur Ward Wijndelts de periode die voor Vrij Nederland aanbreekt. In iets minder dan drie jaar tijd wil hij dat zijn tijdschrift zwarte cijfers schrijft. Een ambitieus plan: al decennia lang noteert het blad vrijwel ieder jaar verlies. "Hoe we winst gaan maken? Met scherpere redactionele keuzes en een verrassende smoel. We moeten ons onderscheiden van de rest van de nieuwsbladen."

Vandaag presenteert Wijndelts (42) het eerste nummer van Vrij Nederland in zijn nieuwe jasje. Het is de zoveelste koerswijziging voor het tijdschrift, dat ruim een jaar geleden nog van weekblad transformeerde in een maandblad. Vanwege de snel dalende oplagecijfers werden ook zes van de negentien journalistieke banen geschrapt, en verhuisde de redactie naar een goedkoper pand in Amsterdam.

"2016 was een rotjaar voor Vrij Nederland", legt Wijdelts uit. "Halsoverkop werden die veranderingen doorgevoerd, en vanwege de tijdsdruk was niet uitgebreid nagedacht over de richting die het blad op moest. Weliswaar is de betaalde oplage sindsdien met vijfduizend gestegen naar 24 duizend, maar dat is niet genoeg. Daarom gaat het roer opnieuw om."

Het einde van de papieren uitgave is zeker niet in zicht, maar vooral op internet is er veel winst te behalen

Het nieuwe VN krijgt grotere pagina's dan het huidige A4-formaat. Zo krijgt fotografie meer ruimte, legt de hoofdredacteur uit. Ook opvallend: het klassieke rode logo, in 2010 geschrapt, keert terug op de cover.

Maar de grootste aanpassingen zijn inhoudelijk van aard. Wijndelts wil weg van de krantachtige inslag van VN, met actuele stukjes over cultuur, economie of buitenland. "Columns en rubriekjes verdwijnen, met dat soort toeters en bellen gaan we de oorlog niet winnen. Onze kracht ligt in stevige, lange en mooi geschreven eigen verhalen over de grote maatschappelijke en technologische veranderingen van deze tijd."

Hij verwijst naar het maartnummer, met een beschouwing over de paradoxale ontwikkeling in de seksualisering van de jeugd. "Een andere redacteur bivakkeert al maanden op een mbo-school in Den Haag om daar diepgravend onderzoek te doen en binnenkort verschijnt een groot profiel van Jaron Lanier, pionier op het gebied van Virtual Reality."

Toch ligt de nadruk niet op papier. Het einde van de papieren uitgave is zeker niet in zicht, maar vooral op internet is er veel winst te behalen, denkt Wijndelts. Daar zitten de slimme, in de wereld geïnteresseerde dertigers en veertigers, die bereid zijn te betalen voor kwaliteitsjournalistiek en VN moeten doen groeien. Voor hen komt VN met een nieuw product: iedere ochtend kunnen abonnees een link ontvangen naar een artikel op de site, voor 6,99 euro per maand. Bij dat 'verhaal van de dag' blijft het, het aantal online-artikelen daalt van vijftienhonderd naar pakweg vierhonderd per jaar. Een deel van de online artikelen wordt gepubliceerd in het maandblad.

Wijndelts doel is het abonneebestand op papier stabiel te houden, en het aantal digitale abonnementen te laten groeien van een paar duizend tot meer dan twaalfduizend.