Vooruitblik Lowlands: Hoe houd je het leuk als drukbezet dj?

Je hoeft Kristian Beyer niks uit te leggen over Trouw. De Amsterdamse club, natuurlijk! De Duitser was er kind aan huis, en begint zelf over die verzwaarde muren van de kelder, verstevigd voor de enorme drukpers, waar vroeger deze krant in werd gedrukt. Muren waarbinnen later de dromerige deephouse van Âme zo prachtig tot zijn recht kwam.

Kristian Beyer is de helft van Âme, samen met Frank Wiedemann vormt hij het Berlijnse duo dat zich de afgelopen vijftien jaar heeft opgewerkt tot de top van de dancescene. Daarnaast runt Beyer samen met die andere technogrootheid Dixon het toonaangevende technolabel Innervisions. Dit weekend spelen Beyer en Wiedemann op Lowlands, eerder deze zomer draaide hij zelf op Awakenings Festival.

Ik dacht: man, waar gaat dit over, hij haalt bij lange na niet het aantal shows dat wij afwerken! Kristian Beyer over de documentaire over Avicii

Daar, op het technofestival in Spaarnwoude, bleek het fijn praten met de Duitser. Beyer (45, hip snorretje, dito kapsel, grijzende slapen) is niet de minste, maar staat door zelfspot en relativering duidelijk met beide benen op de grond. Hij zit er ontspannen bij, backstage, aan een picknicktafel in de zon. Zeker als je bedenkt dat hij een krap uurtje later een set voor duizenden mensen moet draaien en daarna meteen een vliegtuig moet halen voor een middernachtelijk optreden in Frankfurt.

Op dat Awakenings-weekend had Âme in totaal vijf shows. Zaterdag in Spaarnwoude, Antwerpen, Frankfurt, Milaan en op zondag in Marrakesh. Dat moeten we even uitleggen: Wiedemann en Beyer treden onder dezelfde naam op, maar de twee staan slechts weinig samen op het podium. Vaak splitsen ze zich op.

Beyer deed de Âme-show op Awakenings, en ging erna door naar Frankfurt. Wiedemann deed Antwerpen en Milaan en vloog dan naar Marrakesh. "Twee of drie shows per dag zijn mogelijk, per persoon, als de logistiek een beetje meewerkt." Dit weekend combineren ze Lowlands - waar ze wél samen optreden - met twee shows op Ibiza en eentje in Kroatië.

Avicii Hij snapt waar de interviewer naartoe wil. Dat slopende dj-bestaan. Want ja, ook hij heeft alle heisa in de pers meegekregen, in de nasleep van Avicii's zelfdoding. En ook hij heeft toen die veelbesproken documentaire rondom de jonge wereldster uit Zweden eens op Netflix opgezocht. "En ik dacht: man, waar gaat dit over, hij haalt bij lange na niet het aantal shows dat wij afwerken!" Maandagochtend sta ik gewoon op om mijn dochter naar school te brengen. Dát is het echte leven Dan, snel: "Avicii voelde zich overduidelijk niet comfortabel in de rol waarin hij was geduwd. Hij was een hele goeie producer, maar geen geboren performer. Toch moest hij playbackshows vol vuurwerk voor tienduizenden mensen afwerken. Toen ik jaren terug op Ibiza draaide, kwam hij vaak naar mijn shows. Hij hield van andere muziek, maar zat vast in zijn rol. En ging daaraan onderdoor. En er zal iets met depressie hebben meegespeeld. "Wat ik wil zeggen: als je wat je doet niet leuk vindt kan dit bestaan zeker uitputtend zijn. Maar ik hou van wat ik doe. Ik heb in de afgelopen zeventien jaar een balans gevonden tussen werk en privé. Zo draai ik al jaren niet meer doordeweeks. Ik heb een familie, vrienden. Een dochtertje, een vrouw. Gedurende een weekend als dit verlies ik enorm veel slaap - maar maandagochtend sta ik gewoon op om mijn dochter naar school te brengen. Dát is het echte leven." Beyer was nooit van plan een veelgevraagd dj te worden. Rond de eeuwwisseling had hij enige bekendheid in de lokale scene van Karlsruhe, maar plaatjes draaien deed hij voornamelijk voor de lol. Hij studeerde stedenbouwkunde, werkte in een platenzaak, waar hij Frank Wiedemann leerde kennen. Die wilde eens wat met elektronische muziek doen, en nodigde Beyer uit in zijn studio. Het klikte. Âme , Frank Wiedemann (links) en Kristian Beyer © * "Frank is de muzikant van ons tweeën. Ik ben slechts een simpele dj. Nee, ik zie mezelf niet als muzikant. Als producer, hooguit. Als regisseur. Ik ben degene die de cameraman aanwijzingen geeft. Frank is die cameraman." Dat verschil uit zich in welke versie van Âme je krijgt voorgeschoteld. Wiedemann is de live-artiest, die zich op het podium laat omringen door synths, laptops en drumcomputers. Beyer de klassieke dj, die plaatjes aan elkaar mixt. Hun Âme II Âme-show, waarmee ze dit weekend op Lowlands staan, is een hybride daarvan, legt Beyer uit. "Frank moet met zijn live-dingen reageren op wat ik doe. Maar we kennen elkaar intussen goed genoeg om aan te voelen waar we naartoe willen."

Album In de technoscene is het niet gebruikelijk om in albumvorm muziek uit te brengen, uitzonderingen daargelaten. Toch werd het na achttien jaar samenwerking eens tijd, 'Dream House' verscheen eerder deze zomer. Als je het dan doet, waarom nu pas? Hij grinnikt. "Goeie vraag. Allereerst was tijd een factor. Ook voor dit album brachten we eigenlijk nooit veel eigen muziek uit. Frank zit vaak in de studio, maar ik ben naast mijn shows samen met Dixon druk met Innervisions: het label, de distributie, marketing, etcetera. Een tweede factor was inspiratie. "Want kijk: terwijl het album niet per se dancemuziek is, is het wel geworteld in de dancescene. Maar met dit album wilden we iets anders doen. We gingen bij onszelf na welke muziek we thuis eigenlijk luisteren. En dat zijn zelden danceplaten. Dub, pop, jazz, krautrock... van alles." "We begonnen met een berg ideeën, daarvan gooiden we telkens wat weg. Wat overbleef neigde allemaal behoorlijk richting krautrock. Can, Cluster: dat waren de bandjes waar Frank en ik het vroeger altijd over hadden. Alleen was krautrock in de jaren '70 misschien heel vernieuwend, maar dat wilden we nu niet dunnetjes overdoen. Wat we wel hebben geprobeerd is dat te transporteren naar het hier en nu." Een technoset is als sociale woningbouw. Een albumtrack is meer als het ontwerpen van een privévilla.

Weinig ruimte Het componeren van albumtracks is iets heel anders dan het maken van een livetrack, benadrukt hij. Hij kijkt om zich heen, luisterend naar de doffe technodreun die overwaait vanaf het festivalterrein. "Live ben je eigenlijk erg... begrensd, eerlijk gezegd. We proberen altijd veel muziek in onze livesets te stoppen, maar daarvoor is de ruimte beperkt." "Vergelijk het met het ontwerpen van een huis. Een technoset is als sociale woningbouw: je moet een groot complex maken waar duizend mensen in kunnen wonen en waarbij je met van alles en iedereen rekening moet houden. Een albumtrack is meer als het ontwerpen van een privévilla. Je kunt doen wat je wilt." Vandaar dat veel technofans lauwtjes reageren op het albumdebuut van hun geliefde Âme. Die vinden het te soft, noemen het een knieval voor de commercie. "Ach ja, we maken wel weer een 12-inch met techno in de toekomst. Ik maak me daar geen zorgen over. We zitten inmiddels in de positie dat we ons dit kunnen permitteren." Wel vindt hij die reacties symptomatisch voor een breder verschijnsel. Beyer houdt van de scene, van de muziek, maar noemt haar tegelijkertijd ook nogal gelimiteerd. "Neem een festival met een programmering als Awakenings. De muzikale spanwijdte is beperkt. Maar dat komt doordat deze festivals inspelen op het publiek. Dat wil simpelweg uit zijn dak gaan." Livesets zijn niet de plek om te gaan experimenteren, wil hij maar zeggen, of te vernieuwen. Hij geeft toe dat hij daar met zijn label ook aan meewerkt, ondanks hun vernieuwingsdrang. "Wat Dixon en ik doen is het uitbrengen van muziek waarvan we vinden dat het voorwaarts is gericht - maar binnen het idioom van dit genre." Ik ga echt niet nostalgisch doen over het bladeren door die stoffige platenbakken Gevraagd naar wat er vanaf het begin van zijn carrière is veranderd wijst Beyer er op dat elektronische muziek inmiddels veel breder geaccepteerd is. Techno wordt meer als deel van het geheel gezien - náást genres als rock, hiphop en pop. Dat is vooral goed te zien op een festival als Lowlands - waar hij in het verleden al vaker geboekt werd. "Lowlands is een góed festival. Goede festivals, en die zijn er niet veel, mixen alle verschillende, actuele, relevante muziek door elkaar in hun programmering. Dat doet Lowlands heel sterk. Dat maakt het ook voor ons een festijn om naar uit te kijken." Naast dat hun muziek niet meer weg te denken is van een breed festival als Lowlands, valt de groei van de dancescene ook te zien aan de enorme hoeveelheid muziek die er tegenwoordig wordt uitgebracht. "Tien jaar terug was het nog vrij overzichtelijk. Er kwam een bepaalde hoeveelheid vinyl uit, daar ging je doorheen bij de platenzaak. Zo'n winkel diende bovendien als filter om alle onzin er uit te halen. "Tegenwoordig zijn die filters er niet meer. Het is als een gangpad in zo'n grote Amerikaanse supermarkt, vol met verschillende soorten pasta. Maar veel van die pasta smaakt hetzelfde. En jij als dj moet tussen al die verpakkingen dat ene pakje vinden dat net even smakelijker is als de rest." Dat enorme aanbod heeft zijn werk lastiger gemaakt, ja. Maar ook uitdagender. "Mensen vragen me vaak of ik die goeie ouwe tijd niet mis. Dat je door die stoffige platenbakken kon bladeren. Maar ik blader nu gewoon digitaal. Ik ga daar echt niet nostalgisch over doen. Met een vriend had ik het laatst nog over iets dat we níet missen: stofvingers. Je kreeg altijd van die vieze, stoffige, stijve vingers van dat bladeren door die platenbakken. Yuck." Hij grinnikt. Kijkt op zijn telefoon. Nog een half uurtje voordat hij aan de beurt is. Daarna vliegt hij direct door naar Frankfurt, waar hij tot 6:00 draait op het verjaardagsfeestje van zijn geliefde club Robert Johnson. En maandag? Dan staat hij in alle vroegte weer naast z'n bed in Berlijn. Om zijn dochtertje naar school te brengen. Âme II Âme, zondagnacht, 00:30 - 3:00 in de Alpha op Lowlands. Hun album Dream House verscheen bij Innervisions © x Ongetwijfeld gaat de Lowlands-bezoeker dingen missen die hij niet had mogen missen. Zorg in elk geval bij déze namen te zijn, komend weekend, op het cultuurfestival. Kendrick Lamar © * Allereerst natuurlijk de rapkoning van dit moment, Kendrick Lamar. In 2015 stond hij ook al eens op het hoofdpodium, nu mag hij daar het festival afsluiten. Dat Lowlands deze wereldster het festival laat beëindigen, onderstreept de culturele dominantie van hiphop anno 2018. Eerder dit jaar stond de rapper in de Ziggo Dome. Zij die daarbij waren weten dat Lamar zijn plek op het blokkenschema met verve zal invullen. Alpha, zondagavond, 21.30. Dan: een hele bijzondere, lastminute boeking. Met de vermaarde Oekraïense balletdanser Sergei Polunin zette Lowlands op de valreep de bad boy van het ballet op het affiche. Het supertalent uit Kiev werd in 2009 als 19-jarige de jongste eerste solist ooit bij het The Royal Ballet in Londen, maar zijn carrière ontspoorde na drie jaar door drank, drugs en depressie. Zijn nachtelijke optreden wordt zijn solodebuut in Nederland, waarbij Polunin zijn solovoorstelling 'Sacré' zal dansen, een bewerking van Stravinsky's 'Le Sacre du Printemps', met choreografie door de Japanse Yuka Oishi. Juliet, zaterdagnacht, 02.00. Hadden we al gezegd dat hiphop eindelijk voet aan de grond heeft gekregen op Lowlands? Jahaa, al een paar jaar. Maar naast de Kendrick-boeking laat Lowlands zien duidelijk een vinger aan de pols te hebben in hiphopland door het afficheren van $uicide Boy$, als exponenten van de überhippe soundcloud-emo-rapstroming. Aan de andere kant van dit spectrum staat het uitzinnige Texaanse collectief Brockhampton, de feestrapgroep die soms wel met vijftien man over het podium stuitert. We zijn erg benieuwd of ze hun zinderende livereputatie in Biddinghuizen waar gaan maken. $uicide Boy$, Bravo, zondag, 18.45. Brockhampton, Bravo, vrijdag, 18.30. Patti Smith © EPA Ja, Lowlands is jong, hip, van nu en relevant - maar het festival is er ook om naar de groten van toen een saluut te brengen. Zoals Patti Smith: vol vuur stond ze eerder deze maand in Paradiso, en met een uitgeklede show vol poëzie dit jaar ook al in een Amsterdamse kerk. Nu zal het 71-jarige fenomeen Lowlands laten zien dat er absoluut nog geen sleet zit op die strot waarmee ze bijna vijftig jaar terug de Amerikaanse punkstroming van diepgang voorzag. Wat minder diepgravend maar minstens zo leuk gaat het worden bij Nile Rodgers - jawel, de 65-jarige discopionier staat met Chic op Lowlands, met wat op voorhand al één van de leukste meezingfeestjes van het festival dreigt te worden. Patti Smith, Bravo, zondag, 16.30. Nile Rodgers & Chic, Bravo, zaterdag, 18.30. Nog eentje dan: Avalon Emerson is naast Âme één van de tofste technoboekingen van dit weekend. Ja, ze is vrouw, en ja, dat is in de door mannen gedomineerde technowereld best een dingetje. Maar veel belangrijker is dat ze met een bak hypnotiserende, vernieuwende en betoverende beats de vrijdagnacht in brand zal zetten. X-Ray, vrijdagnacht, 02.30.