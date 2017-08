Voortreffelijke optredens in seventies-miniatuurtje over Elvis en Nixon

Het is de meest opgevraagde foto uit het Amerikaanse Nationale Archief, die op 21 december 1970 werd gemaakt van de ontmoeting tussen Elvis Presley en Richard Nixon in het Witte Huis.

De foto vormt de basis van de komedie 'Elvis & Nixon' die de gebeurtenissen reconstrueert voorafgaand aan de bizarre ontmoeting tussen president en rocklegende. De film, geproduceerd door Amazon, biedt daarmee een hilarisch inkijkje in het tijdperk waarin politiek en showbiz nog niet verweven waren. Nixon reageert aanvankelijk afwijzend als Elvis zich bij de poort van het Witte Huis meldt. Wat moet hij met een rocker over de vloer?

Elvis is op dat moment 35 jaar en een levende legende die zich thuis, in de televisiekamer van zijn landgoed Graceland, heeft zitten opwinden over de beelden van oorlog, misdaad, drugs en rellen. Amerika gaat naar de klote, en daar zal hij eigenhandig een stokje voor steken.

Met een gouden zonnebril op zijn neus en een pistool in zijn broekzak vertrekt hij naar Washington D.C. om zich aan te bieden als undercover agent voor de FBI. Michael Shannon is bepaald geen Elvis-lookalike, maar speelt hem geweldig, met een ingehouden droogkomische allure.

Perfect gecast

Gestoken in een zwart pak en uitgerust met enorme bakkebaarden wordt hij op het vliegveld aangezien voor een Elvis-imitator, en hij speelt het spelletje vrolijk mee. Ook Kevin Spacey, in een kleinere rol, is perfect gecast als de conservatieve, zurige Nixon.

Hij speelt soepeltjes een afgeleide van Francis Underwood uit 'House of Cards'. Opmerkelijk is vooral Elvis' transformatie van heupwiegend boegbeeld van de jeugdcultuur in de jaren vijftig naar een met goud behangen wapenliefhebber die afgeeft op communisten en hippies, en die het uiteindelijk prima kan vinden met Nixon. Via een list belandt hij in de Oval Office, waar hij het protocol aan zijn laars lapt en een karate-showtje weggeeft. Een absurd tafereel, gestold in de tijd, dat vooruit wijst naar de jaren van paranoia die zullen volgen en die beide mannen aankleeft.

Regisseuse Liza Johnson graaft niet heel diep, houdt het klein, maar dankzij de voortreffelijke optredens van Shannon en Spacey wil je dit seventies-miniatuurtje, uitgebracht in de week dat we Elvis' veertigste sterfjaar memoreren, toch niet missen.

