Voor Yvònne Joris waren sieraden kunst

Het was voor haar omgeving altijd weer een verrassing met welk sieraad Yvònne Joris voor de dag zou komen. Het waren zulke opvallende objecten dat ze er gegarandeerd de aandacht mee trok. En dat was ook haar bedoeling. Tot haar vroege dood - ze overleed in 2009 op 63-jarige leeftijd - wilde ze haar liefde voor het sieraad als kunstvoorwerp ook zichtbaar uitdragen.

Lees verder na de advertentie

Die passie zie je ook af aan de collectie moderne en hedendaagse sieraden van Design Museum Den Bosch (sinds kort de nieuwe naam van Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch), waar ze van 1987 tot 2009 directeur was. Die is niet alleen van hoog internationaal niveau, maar getuigt ook van haar persoonlijke voorkeuren. Ze kocht sieraden niet alleen met de blik van de kunsthistoricus, maar ook puur op gevoel, met haar 'onderbuik'. Daardoor sloeg ze ook weleens de plank mis, vertelt Timo de Rijk, directeur van het Design Museum. Maar dat wordt haar vergeven, omdat ze zo'n toonaangevende collectie heeft opgebouwd. Vaak liep ze ver voor de troepen uit. De sieraden die ze kocht van topontwerpers als Jean Cocteau en Lucio Fontana zouden nu onbetaalbaar zijn geweest voor het museum.

Naast de vele sieraden die ze aankocht, bouwde ze ook een indrukwekkende verzameling keramiek op voor het museum. En dan had ze thuis nog haar eigen collectie van ruim 250 eigentijdse sieraden. Die zijn onlangs allemaal geschonken aan het museum en nu te zien op een tentoonstelling. Ook haar privéverzameling is van museaal kaliber. Toch kijk je er met andere ogen naar, omdat ze stuk voor stuk iets vertellen over wie Joris was. Ze werd eigenzinnig genoemd - ze stónd op het streepje op de o in haar voornaam - en er viel niet met haar te spotten als ze iets gedaan wilde krijgen voor het museum. Droeg ze dat stoere collier van zwarte lava-steen als ze weer eens iets moest bevechten bij het gemeentebestuur? En wanneer spelde ze die kostbare gouden broche op met paarse diamanten? Maar het langst blijf je kijken naar een ronde broche van verguld zilver met een rafelig stukje eruit, waardoor de glanzend rode laag eronder zichtbaar is. Alsof ze ermee wilde uitdragen dat de buitenkant er heel anders kan uitzien dan hoe iemand werkelijk is.

De sieraden van Yvònne Joris zijn t/m 30 september te zien in Design Museum Den Bosch.