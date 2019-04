Voor iets pazigs op tv moeten we het hebben van de paus en Herman Finkers

Bladeren door de gids levert niet veel op. Momenteel ligt hier het Max Magazine – ik wissel steeds van abonnement voor een zo breed mogelijke blik – maar in de kolommen zijn het vooral de door de vormgever rondgestrooide kuikentjes die voor enige paassfeer zorgen. En ik zie een leeuw met een paaseitje tussen zijn poten, om een docu zondag bij RTL4 – over het lijden der Namibische ­dieren – aan te prijzen.

Op die Eerste Paasdag ook de ­Amstel Gold Race, is dat dan een echt paasevenement? Nee, de wielerklassieker wordt ieder jaar verreden in het derde weekend van april, het samenvallen met Pasen is puur toevallig. Een meubelboulevard is nog paziger, zeg maar.

‘Al is er geen hiernamaals, dan komt het nog wel goed, Tijs’, zei Herman Finkers. Ook een prima paasboodschap

Zo te zien wordt het Urbi et Orbi zondag dus een van de weinige echte paashoogtepunten op tv. Jarenlang had deze zegening iets leuks omdat paus Johannes Paulus II in het Nederlands bedankte ‘voor die bloemen’. De huidige paus Franciscus is toondoof, vertelde hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest vorig jaar in VPRO-­radio’s OVT. Onze taal is voor Franciscus een brug te ver, waarom hij, zo grapte Van Geest, ­‘eieren voor zijn geld heeft gekozen’ en in het Italiaans bedankt. Grazie per i fiori.

Voor de kwekers blijft het een geweldig pr-middel, die wereldwijde aandacht via miljoenen tv-toestellen voor de Nederlandse bloemenweelde, die in 1985 startte toen Titus Brandsma zalig werd verklaard. In het Journaal zag ik een paar van die kwekers deze week vertellen dat ze in hun kassen ook graag cannabis zouden kweken. Voor medicinaal gebruik, zeiden ze, maar toch, zou deze actie onze bloemen een verdacht luchtje kunnen geven? Hopelijk is de paus ook doof voor deze berichten, hij staat niet bekend om zijn drugstolerantie.