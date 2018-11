Voor het eerst is Doctor Who geregenereerd in een vrouwenlijf

Daleks, Cyberman, Gallifrey… je moet met enige regelmaat de BBC-serie ‘Doctor Who’ kijken, wil je deze woorden begrijpen. Wereldwijd doen tienduizenden fans niet anders, reikhalzend werd uitgekeken naar het nieuwe seizoen.

Tijd- en ruimtecontinuüm

De Dokter is een tijd- en ruimtereizende alien van de planeet Gallifrey en beleeft allerlei avonturen met zijn metgezel. Dat is meestal een vrouw die de Dokter tijdens een van zijn avonturen tegenkomt. Het kan soms best eenzaam zijn in het tijd- en ruimtecontinuüm, een maatje is dan geen overbodige luxe.

In het heden hangt zo nu en dan een ruimteschip boven Londen, klaar voor een invasie

Het zijn natuurlijk geen snoepreisjes die de Dokter en zijn companion maken: overal waar het duo – soms trio – komt, loert gevaar. Ver in de toekomst dreigt de Nieuwe Aarde te ontploffen, in het verleden wordt Shakespeare bedreigd door buitenaardse heksen. En in het heden hangt zo nu en dan een ruimteschip boven Londen, klaar voor een invasie. De Dokter is een Timelord, een Tijdheer, die na een dodelijke verwonding niet sterft maar regenereert naar een nieuw lichaam. Tot Dokter nummer twaalf waren dat mannen. Aan ‘Broadchurch’-actrice Jodie Whittaker de eer om de dertiende Dokter te vertolken.

Het internet was te klein voor de verontwaardiging die volgde op die aankondiging. Te politiek correct, was de kritiek. Lesbische metgezellen, Aziatische vrouwen aan het roer van een ruimteschip in het jaar 3400, allemaal prima. Maar de Dokter is een man, volgens de hardcore fans. En die zijn er, want de huidige Doctor Who-reeks begon weliswaar in 2005, van 1963 tot 1989 was het ook al een gigantisch succes.

Niet alleen Whittaker is nieuw, de Who-fans moesten ook afscheid nemen van de razend populaire schrijver en producer Steven Moffat, die een paar absolute parels van afleveringen in elkaar heeft gezet. De verhalen zijn altijd slim en origineel, zonder angst om harten te breken, geliefde personages om te brengen en de kijker een morele les te leren. Nu staat Chris Chibnall aan het roer. Ook anders: normaal gesproken verandert óf de Dokter óf de metgezel, zodat er nog iets ouds en vertrouwds achterblijft. Nu is de hele cast nieuw.