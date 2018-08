Voor het Amerikaanse publiek is Glennis Grace het onontdekte talent - en daar speelt ze handig op in

Het zwart-wit gestreepte jasje dat ze droeg, mag ze van de jury nooit meer aantrekken. Maar het optreden van Glennis Grace in de kwartfinale van de Amerikaanse tv-show ‘America’s Got Talent’ werd toch beoordeeld als uitmuntend. “Ik dacht dat je niet hoger kon zingen en toen ging je tóch hoger zingen”, zei muzikaal talentontdekker Simon Cowell over Grace’s vertolking van het musicalnummer ‘Never Enough’. “Briljant, klasse, fantastisch!”

Superlatieven en staande ovaties zijn niets nieuws voor de Amsterdamse zangeres (40). Die ontvangt ze al sinds ze in 1994 meedeed aan de ‘Soundmixshow’ met Henny Huisman. Haar imitatie van Whitney Houston leverde de indertijd 15-jarige Grace, die loog dat ze zestien jaar oud was om mee te mogen doen, de eerste prijs op.

Een kwart eeuw later wordt Glennis Grace, wier echte naam Glenda Batta luidt, nog altijd met Houston vergeleken. Omwille van haar stem, die net zo warm, zuiver en krachtig klinkt als die van Houston, maar vooral door toedoen van de Jordanese zangeres zelf.

Sindsdien kent het Nederlandse publiek Grace als een diva van Hollandse bodem. Ze vulde menig groot stadion, sloot zich aan bij de formatie Ladies of Soul met Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis, Edsilia Rombley en Candy Dulfer en jureerde nota bene zelf in de talentenjachten ‘The Next Pop Talent’, ‘It Takes 2’ en ‘So You Think You Can Sing’.

Ondanks haar vroeg ontdekte talent, kwam de carrière van Grace stroef op gang. Haar eerste platen draaiden uit op een flop, alsook haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2005. Pas in 2011 brak Grace écht door, toen ze meedeed aan het tv-programma ‘De beste zangers van Nederland’. Haar versie van het nummer ‘Afscheid’ van Volumia! leverde de zangeres niet alleen de winst op, maar ook een nummer één-hit, een gouden plaat en het album One Night Only.

Hoewel vakgenoten Grace herhaaldelijk adviseerden om haar idool van zich af te schudden en een eigen geluid te ontwikkelen, blijft Whitney Houston haar grote voorbeeld. Zo blies ze het publiek en de jury tijdens haar auditie voor ‘America’s Got Talent’ uit hun stoelen met Houstons lied ‘Run to You’.

Alleenstaande moeder

Maar over haar status als professionele zangeres werd in de kwartfinale van ‘America’s Got Talent’ met geen woord gerept. Grace stelt zich in het programma op als een oudere, alleenstaande moeder van een zoon van twaalf, die nu eindelijk haar dromen najaagt. “Je doet het helemaal alleen”, prees voormalig Spice Girl Mel B de zangeres. “En je neemt hier je eigen kracht terug en je laat de wereld jezelf zien.”

Ook qua uiterlijk is Grace haast onherkenbaar voor haar Nederlandse fans. Tijdens haar auditie zwiert er geen glitterjurk om haar lijf, nee, de zangeres draagt een wit T-shirt, een spijkerbroek en een zwart vest. En haar normaliter extravagante haardracht was tijdens de auditie al net zo ingetogen als haar houding. Een slimme zet van Grace en haar marketingteam. Want als er in de Verenigde Staten iets verkoopt, is het wel The American Dream. Voor het Amerikaanse publiek is Grace het onontdekte talent dat nu ineens boven komt drijven. Een ruwe diamant, die tijdens de show uitgroeit tot een gepolijste glimmer.

Of het klassieke talentenjachtverhaal Grace naar de halve finale loodst (op 4 en 5 september), wordt vannacht bekendgemaakt. Ze moet het opnemen tegen elf andere kandidaten, waaronder katten en acrobaten. Helaas voor de zangeres kunnen haar Nederlandse bewonderaars haar niet helpen, omroep NBC blokkeerde buitenlandse stemmen.

Mocht Grace uiteindelijk de finale winnen, dan krijgt ze een miljoen dollar en een eenmalige show in Las Vegas. Zo niet, dan zal het Amerikaanse avontuur de kaartverkoop van haar aanstaande shows ‘Live met Whitney, A Tribute by Glennis Grace’, op 5 en 7 oktober dit jaar in de Afas Live in Amsterdam, in ieder geval goed doen.