Voor één keer optreden als een beroepspianist

Aziatische meisjes in witte kanten jurkjes, blonde jongetjes in hun mooiste overhemd, volwassenen op sneakers, jongemannen met volle baarden, oudere heren in pak. Hoe je er ook uitziet, het ritueel is voor iedereen hetzelfde: het podium opkomen tijdens het applaus, een buiging maken en de pianokruk op de goede hoogte zetten. En dan: spelen maar.

137 amateurpianisten speelden zaterdag in het Conservatorium van Amsterdam voor publiek. Van Chopin tot Bach, van Debussy tot Einaudi. De luisteraars, grotendeels mensen met dezelfde hobby, waren absoluut welwillend, er was veel applaus en tussendoor klonken er bewonderende of vertederende opmerkingen.

Vervolg op Pianodriedaagse

Pianofest, zoals deze dag voor amateurpianisten heet, is een vervolg op de succesvolle Pianodriedaagse, die tot 2014 in Rotterdam werd georganiseerd. Lizzy Beekman, zelf amateurpianiste, vond het tijd voor een vervolg. Dat organiseerde ze met hulp van het Amsterdamse conservatorium. Beekman: “Ik vond het zo jammer dat de Pianodriedaagse stopte. Pianospelen is nogal een solohobby, zo'n festival verbindt deze muziekliefhebbers met elkaar en geeft hen een echt podium.”

Beekman benaderde pianodocenten uit het hele land. Die motiveerden hun leerlingen om mee te doen. Sommigen kwamen op het festival spelen zonder verder doel, anderen schreven zich in voor het concours. Beekman: “Het deelnemersveld is heel uiteenlopend. De een is partner bij Deloitte, de ander postbode. Er zijn Chinese, Turkse en Nederlandse deelnemers. De meesten hebben les, anderen hebben vroeger les gehad en pakken het nu weer op. Er zijn ambitieuze volwassenen bij, maar ook beginnende kleintjes en serieuze pubers. De gemene deler is de liefde voor de piano en de behoefte om een keer op een podium te spelen. Zo’n gelegenheid stimuleert om goed te studeren. Ik heb zelf een keertje in De Doelen gespeeld. Daarvoor had ik een half jaar lang een stuk tot in de puntjes ingestudeerd. Daar heb ik nog steeds baat bij.”

Eerlijk gezegd zijn sommigen beter dan con­ser­va­to­ri­um­stu­den­ten. Het niveau van spelen in Nederland gaat duidelijk omhoog Evelina Vorontsova, pianiste en docente

Pianiste en docente Evelina Vorontsova heeft zeven leerlingen die meedoen. Sommigen wilden zelf, anderen heeft ze gestimuleerd. Ze snapt wel waarom amateurpianisten aan deze dag mee willen doen. “Dit podium is een kans om het leven van een beroepsmusicus te imiteren. En eerlijk gezegd zijn sommigen beter dan conservatoriumstudenten. Het niveau van spelen in Nederland gaat duidelijk omhoog. Vroeg beginnen is belangrijk. Ik heb leerlingen die spijt hebben dat ze pas op hun twintigste of dertigste zijn begonnen. Dan bereik je nooit meer het niveau dat je nodig hebt voor bepaalde stukken.”