Voor de spekkoek, speksteen en spekzolen hoeft geen varken te worden geslacht

Speck is een retrospelling, vergelijkbaar met huysch en koeck. Zulke ouderwetse schrijfwijzen figureren om marketingdoeleinden soms in namen als Het Oudhollandsche pannekoeckenhuys. Daar tref je op de menukaart wellicht een spekpannenkoek aan die sfeerverhogend wordt gespeld als speckpannekoek. Dat mag. Waarom niet? 't Oogt gezellig ouderwets. Tot in de 17de eeuw was de schrijfwijze speck gewoon, pas nadien werd de gewone spelling: spek.

Dit stokoude Germaanse woord verwijst eigenlijk naar het vet tussen de huid en het vlees van dieren, zoals varkens en walvissen. Producten die daar qua uiterlijk, smaak of tactiele eigenschap op lijken, worden soms in termen van spek beschreven. Zoals roze-geel, mierzoet snoep in ruitvorm, waarvan het uiterlijk kennelijk herinnert aan doorregen spek. Dat doorregen spek vormt ook de vergelijkingsbasis voor het woord spekkoek: koek van meel, eieren, kruiden en kleurstoffen waarin lichte en donkere lagen elkaar afwisselen. Er hoeft geen varken voor te worden geslacht.

In onze taal ontstaan veel woorden door vergelijking. Verwarring levert dat doorgaans niet op. Zo heet een vette bokking een spekbokking en een dikke sperzieboon en spekboon. Speksteen voelt vettig aan, als spek dus. Ook de dikke rubberzolen onder uw schoenen hebben geen varken het leven gekost. Dat schoenverkopers zulke zolen spekzolen noemen, berust louter op vergelijking. Met een speklaag.

