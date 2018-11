Voor de sneakerfreak is de sneaker al lang geen sportschoen meer

Hij moet lachen wanneer hij het verhaal vertelt. Over die keer, drie jaar geleden, toen hij als zestienjarig jochie op en neer naar Kopenhagen vloog voor schoenen. Om dat ene paar Yeezy te bemachtigen, had hij zich voor talloze winkellotingen ingeschreven, van Amsterdam tot Berlijn. Duizenden anderen dongen mee, maar in Denemarken bleek het geluk aan zijn zijde. Daar mocht hij 220 euro neertellen om de doos mee naar huis te nemen.

Nick van Bergeijk (19) is een sneakerfreak. En hij is bepaald de enige niet. Dit weekend worden er in Rotterdam zo’n 7800 mensen verwacht voor ‘Sneakerness’, een internationale schoenenbeurs die het afgelopen decennium uitgegroeide tot het grootste sneakerevenement van Europa.

In de Onderzeebootloods kunnen bewonderaars van het sportieve schoeisel zeldzame exemplaren kopen, kijken naar nieuw werk van Rotterdamse kunstenaars als Franky Sticks en luisteren naar praatjes over de cultuur rondom de stappers.

Subcultuur

“Eigenlijk is ‘Sneakerness’ voor iedereen”, legt medeorganisator Tim Beumers (43) uit. “Want terwijl de sneaker ooit een originele subcultuur was, is die nu overal. Jong en oud, arm of rijk: wie draagt er geen sneakers? Toen ik jong was, was het onacceptabel om op die schoenen naar clubs, restaurants of je werk te gaan. Nu trouwen er zelfs mensen op sneakers.”

Zelf heeft hij zo’n 250 paar in de kast staan. “Rond 2001 ben ik begonnen met het verzamelen van sneakers. Ik ben ermee opgegroeid, het is mijn cultuur. Ik kom uit de skateboard- en grafittiscene en loop al sinds 1988 rond in comfortabele, atletische kleding. Want naast het feit dat ze er vet uitzien, is dat de grootste aantrekkingskracht van de sneaker: ze zitten lekker. Het zijn schoenen gemaakt om een ­bepaalde prestatie te leveren, de ­sneaker komt voort uit de sport.”

Inderdaad werd de eerste sneaker in de jaren zestig van de 19de eeuw gemaakt voor het croquetspel, schrijft de Amerikaanse journalist Nicholas Smith in zijn boek ‘Kicks, The Great American Story of Sneakers’, dat dit jaar uitkwam in de VS. Schoenen met rubberen zolen zouden niet zo gauw vies worden, zo luidde de gedachte. Bovendien zou het flexibele schoeisel het grasveld minder beschadigen dan leren schoenen dat deden.

Adidas Stan Smith © *

Na croquet raakte de sneaker bij tennis in zwang, en bij wandelen en fitness. Zowel mannen als vrouwen vulden hun vrije tijd met sportieve activiteiten, waarmee de markt voor een functionele schoen groeide. Want anders dan met leren zolen kon onder rubberen schoenen een profiel worden aangebracht, waarmee de schoenen voor allerlei ondergronden geschikt werden.