Voor de laatste keer een groot speelveld voor kunstenaars op de Dordste werkplaats

In de hal van de voormalige scheepswerf en machinefabriek De Biesbosch in Dordrecht wordt weer gezaagd, getimmerd en gelast. Voor het achtste achtereenvolgende jaar is hier DordtYart neergestreken: een werkplaats waar kunstenaars enkele maanden mogen experimenteren en exposeren. Het is tevens de laatste editie op deze plek, want de initiatiefnemers Arie Jaap Warnaar en Lyda Vollebregt moeten de Biesboschhal verlaten. De huur is opgezegd, omdat er een woonwijk verrijst om de hoek.

Hoe de toekomst er ook uitziet, het afscheid gebeurt in stijl: met een ‘grande finale’, zoals Warnaar (72) het noemt. Elk jaar was het al een feestje om te zien hoe kunstenaars helemaal ‘los’ kunnen gaan als ze ook letterlijk de ruimte krijgen voor experimenten. Voor het slotakkoord hebben Warnaar en Vollebregt achttien kunstenaars geselecteerd, meer dan anders. De meesten gaan nieuw werk maken.

Afgesleten souvenirs

Het toepasselijke thema is ‘verschijnen / verdwijnen’. Het kunstenaarsduo Driessens & Verstappen geeft daar invulling aan met een installatie van ronddraaiende vrachtautobanden. Ze zijn gevuld met grind en elke band bevat ook een souvenir: een houten beeld van een olifant of een metalen miniatuur van de Eiffeltoren. Hoe langer de souvenirs ronddraaien, hoe meer ze afslijten. Door de souvenirs in verschillende stadia van dat proces tentoon te stellen, willen de kunstenaars laten zien hoe alles aan erosie onderhevig is. Ook (vakantie)herinneringen verbleken om in de loop der tijd op te lossen in verbrokkelde beelden.

In het midden van de hal worden dikke stukken bamboe gespleten in lange, dunne flexibele latjes. Maria Blaisse en Bin Xu doen al jaren vorm- en materiaalonderzoek, maar konden niet eerder zo groot werken. Ze willen een bamboedôme bouwen van 12 x 3 x 6 meter. Van enorme omvang zijn ook de indringende tekeningen en ruimtelijke collages van mensfiguren van Susanna Inglada, waarin ze commentaar geeft op politieke en maatschappelijke onderwerpen. Al even politiek getint is het werk van de Turkse Funda Gül Özcan. Ze laat een installatie zien die ze maakte voor een Turkse bar in Graz: een verslag in beeld en geluid over haar eigen leven, vanaf haar geboorte in Duitsland. Het zit vol verwijzingen, onder meer naar de Turkse president Erdogan, wiens gezicht ze over haar eigen gezicht heeft geprojecteerd en die ze voortdurend ‘I’m so sorry’ laat zeggen