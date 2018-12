Voor de Arabieren is hun eigen Louvre nog maar het begin, nu een Guggenheim

De Japanse Etsuko Tsukagoshi eet een salade op het terras van het Louvre-museum in Abu Dhabi. Ze kijkt uit over de Arabische Golf, een azuurblauwe zee die er rustig bij ligt. Daarachter tekent zich een fraai panorama van de stad af. De ene wolkenkrabber is nog hoger dan de ander.

“Indrukwekkend”, zegt Tsukagoshi als ze haar ervaringen deelt over het Louvre van het Midden-Oosten. “Ik ben in het verleden wel eens naar het Louvre in Parijs geweest”, vertelt ze. “Mooi hoor, maar ook erg druk. Dit museum is veel ruimtelijker opgezet.”

De goede bereikbaarheid van het Louvre in Abu Dhabi is een van de pluspunten. Vanuit de oude binnenstad rijd je in nog geen tien minuten naar het museum, waar je je auto pal voor de deur gratis kunt parkeren en nog geen vijf minuten later de eerste werken, kunstschatten uit Mesopotamië, kunt bewonderen.

Tsukagoshi is deze ochtend, als vanzelfsprekend een zonnige dag in Abu Dhabi, per taxi vanuit Dubai aangekomen. In dat buuremiraat, op amper een uurtje rijden, is ze op vriendenbezoek. “Mijn vriendin drukte me op het hart: ik moest naar het Louvre in Abu Dhabi. Het is een must see volgens haar.”

Een van de grote trekpleisters in het museum is ‘La Belle Ferronnière’, een portret van Leonardo da Vinci. De populariteit van het doek roept een prangende vraag op: waar is ‘Salvator Mundi’ toch, het werk van Da Vinci dat vorig jaar voor het recordbedrag van 450 miljoen werd gekocht bij veilinghuis Christie’s in New York? Het doek zou in het Louvre in Abu Dhabi komen te hangen, maar wanneer? Het museum hult zich in stilzwijgen. Niemand die weet waar het doek precies is.

Het Louvre, het eerste ‘universele’ museum in de Arabische wereld, moet dienen als verbinding tussen diverse culturen. De filosofie van het museum is dat het vooral de overeenkomsten tussen de culturen wil benadrukken. Die diversiteit weerspiegelt zich in het publiek dat dagelijks op de tentoonstelling afkomt. Een persbericht, uitgegeven na de mijlpaal van één miljoen bezoekers, repte over grote interesse uit binnen- en buitenland, maar de lokale bevolking laat zich moeilijk vangen, zo blijkt. Wat drie jonge vrouwen in traditionele zwarte kledij van het museum vinden? Ietwat verlegen draaien ze zich om. Liever niet, is de boodschap.

Adembenemend is het dak van het Louvre. De zilverkleurige koepel, met een doorsnee van 180 meter, lijkt bijna te zweven boven de 55 losse, witte gebouwtjes. Tientallen mensen vergapen zich aan het dak, dat een sterrenhemel boven een woestijn uitbeeldt. Ook Amjad Hussein en Koustaybe Raga, twintigers uit India die wonen in Muscat, Oman, kijken vol verbazing naar boven. Ze komen niet zozeer voor de kunst als wel voor het imponerende gebouw. “We zijn beiden architect”, verklaart Raga in het buitengedeelte, waar een verkoelend briesje waait. “Qua architectuur is dit museum echt onovertroffen. Het dak, de vloer en de kleuren; alles klopt aan dit gebouw.”

Naaktbeelden

Jammer. Want er zijn toch best wat vragen te stellen over het Louvre in de Arabische wereld. Is er een beleid voor werken waarop naaktheid en dronkenschap zijn afgebeeld? Een keramiek beeldje uit Mexico, een vrouw met prominente borsten en ontbloot onderlijf, kan wijzen op het liberale karakter van sjeik Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, sinds 2004 president van de Verenigde Arabische Emiraten. Maar twee naaktbeelden in het centrum van het museum vertellen iets anders. De heren hebben blaadjes voor hun edele delen. Als een schoolklas van een van de vele internationale scholen in Abu Dhabi ze passeert, barst het gegiechel los. Dit zijn de kinderen duidelijk niet gewend.

De respons op vragen per mail is enigszins teleurstellend. In een korte, zakelijke reactie wordt doorverwezen naar de website van het Louvre in Abu Dhabi, waar de summiere persberichten uitsluitend een lofzang op het museum zijn.

Of de Mona Lisa, het kroonjuweel van het Louvre in Parijs, ooit naar Abu Dhabi zal worden verscheept? Of de dependance uitsluitende afdankertjes krijgt? Het is de vraag. Net als het exacte bedrag dat het museum reeds betaalde voor aangeschafte werken. Van de zeshonderd werken, verdeeld over 64.000 vierkante meter, is een groot deel in eigen beheer van het Louvre in Abu Dhabi. De Arabische koopzucht is sommige kunstlief­hebbers een doorn in het oog. Olie blijkt een onuitputtelijke bron van inkomsten. Oneerlijke concurrentie derhalve.