Vóóóó-lááááre: de zomerhit aller zomerhits

Het is niet alleen dé Italiaanse zomerhit, het is de ultieme zomerhit. Ga maar na. Vliegen. Zingen. Vliegen en zingen. Wat vat het vakantiegevoel beter samen dan die twee, luidkeels gezongen woorden? Vooo-lááááre. Cant-ááááre.

En dan nog met enkele uitgelaten oh-hoho-ho-hoo’s daartussen geplakt. Op de achterbank. In de rij op het vliegveld. In de hangmat aan het zwembad. Tussen de ritselende cicaden voor je tentje. Werkt overal.

De tekst ‘Nel blu dipinto di blu’, oftewel ‘Blauw, geschilderd in blauw’, gaat een stuk dieper dan dat refrein. Het gaat over het prachtige blauw dat je alleen in Italië vindt, het blauw van de terracotta huisjes aan de kust van Bari of de lucht boven Brindisi, waar zanger Domenico Modugno opgroeide. Of het blauw van de zee, de Adriatische, de Tyrreense, de Middellandse – nergens zo blauw als in Italië. Of het blauw van de ogen van dat meisje, in wier ogen de zanger in het laatste couplet uiteindelijk ontwaakt.

Domenico Modugno

Chagall-blauw

Maar het blauw is bovenal het blauw van de schilder Marc Chagall. De legende wil dat Modugno’s medeschrijver Franco Migliacci met de tekst worstelde, en na een onrustige nacht, waarin hij droomde dat hij vloog, ontwaakte met de blik op een reproductie van Chagall. Blauw, dat was de oplossing!

Dan is er nog de getuigenis van Modugno’s weduwe – de zanger overleed in 1994 aan een hartaanval – dat hij tijdens een stormachtige nacht die twee krachttermen uit het raam schreeuwde om de razende storm buiten te overtreffen: vóóóó-láááre!

Vrienden haalden Modugno over om mee te doen aan het San Remo muziekfestival. Waarna het lied prompt werd verkozen tot inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1958. In Hilversum werd Modugno nipt derde. Het nummer won dat jaar twee Grammy’s, zou in tientallen incarnaties worden gecoverd en stond als eerste Europese nummer vijf weken boven aan de Amerikaanse hitlijsten.

Inmiddels is ‘Nel blu dipinto di blu’ officieel het meest gedraaide Italiaanse lied ooit.

Zomertijd in Italië

Deze zomer doen Tijd en Letter & Geest elke week samen een ander land aan. Deze week is Zomertijd in Italië.