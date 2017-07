Volledig uitverkochte zaal voor zomerse gasten

De Robeco SummerNights in het Amsterdamse Concertgebouw zijn in full swing: in twee maanden tijd komt een bonte stoet musici voorbij om muziek in diverse genres ten gehore te brengen. De eerste helft zit er alweer bijna op. Ook Janine Jansen behoorde tot de zomerse gasten op het podium, en het is niet verbazend dat de Grote Zaal volledig uitverkocht was.

Jansen had in het Derde vioolconcert van Mozart gezelschap van de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die voor de gelegenheid vanaf de eerste lessenaar werd geleid door concertmeester Florian Donderer. Chef-dirigent Paavo Järvi moest wegens ziekte afzeggen, en dat was jammer. Järvi heeft een klik met het orkest waar je best even voor om wilt rijden. Met Jansen bereikten hij en zijn musici eerder al mooie resultaten, die onder meer vastgelegd zijn op een cd met het Vioolconcert van Beethoven.

In Beethoven werd de strakke hand van dirigent Järvi node gemist

Ook zonder dirigent bleek gedegen samenspel vanaf de eerste maat vanzelfsprekend. En respectvol samenspel: de Duitse musici waren wat terughoudend en lieten vooral hun solist gloriëren. Met haar fluwelen, maar krachtige toon smolt Jansen samen met Mozarts melodieën, soepel en doortastend streek ze een betoverende cadens.

Het orkest durfde meer in Mozarts symfonie nr. 34, die pakten de musici gedreven en energiek aan. Het Andante gold als rustpunt, en pardoes vergaten de spelers dat Mozart zingt in zijn muziek, en dat dat onderstreept mag worden met een scheutje vibrato als expressiemiddel - op cruciale momenten leek het een verboden middel.

Beethoven hield van hoge tempi, ook in zijn Eerste symfonie. Om daaraan te voldoen is niet eenvoudig, de Bremers zagen het als een uitdaging. Ze hadden goed naar de metronoomcijfers gekeken, en trokken een sprint naar de eindstreep. En hier werd de strakke hand van Järvi node gemist: een vliegensvlug allegro wint niet aan brille als een deel van de noten ingeslikt wordt. Te weinig enthousiasme daarentegen kan het orkest niet verweten worden, vuur en passie spatten van de uitvoering af.

