Volgens Clarice Lispector kan lafheid ook verrijkend zijn

Niets sprak voor haar vanzelf, waardoor zij nolens volens alles in haar leven aan een onderzoekende arendsblik onderwierp. Biograaf Benjamin Moser aarzelde niet haar de belangrijkste Joodse schrijver sinds Kafka te noemen.

Lispector (1920-1977) werd geboren in een dorpje in de Oekraïne. Toen zij één jaar oud was, emigreerde het gezin naar Brazilië. In 1943 trouwde ze met een diplomaat, van wie ze zestien jaar later scheidde. Daarna verdiende ze de kost met vertalen en het schrijven van bijdragen aan kranten en tijdschriften, en ontwikkelde zij zich tot de beroemdste schrijfster van haar land. Na enkele eerdere, schuchtere pogingen om deze bijzondere schrijfster bij ons te introduceren, heeft De Arbeiderspers nu besloten een krachtig offensief te openen. Een mooie roman, een prachtige bundel kronieken en de schitterende biografie van Benjamin Moser verschenen al, en nu is het de beurt aan het boek dat geldt als het meesterwerk van Clarice (in Brazilië worden vooraanstaande personen, tot de president aan toe, familiair met de voornaam aangeduid).

‘De passie volgens G.H.’ is een lange, intense monoloog van een middelbare dame uit de betere kringen van Rio de Janeiro, beeldhouwster in haar verloren uren, die in een halve dag een definitieve persoonsverandering doormaakt.

Oordeel: Een rijke, veel­ei­sen­de­me­di­ta­tie over de zin van het leven