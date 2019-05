Vocaal vuurwerk en koude rillingen in Broadwayshow

Ze hadden de makkelijke weg kunnen kiezen, de makers van ‘Best of Broadway’, maar dat deden ze niet. Samensteller Marcel Visscher en ­regisseur Stanley Burleson mixten bekende, bijna meezingbare Broadway-musicalsongs met onbekender werk. Naast nummers uit ‘Saturday Night Fever’, ‘Tarzan’ en ‘Wicked’, dus ook songs uit bijvoorbeeld ‘Hamilton’ (in New York dé hit, maar hier nog nooit te zien), ‘Dear Evan Hansen’, en ‘Everybody’s Talking about Jamie’ – die laatste met het lied ‘He’s my boy’, dat, gezongen door Willemijn Verkaik, koude rillingen opwekte.

Dramatische lading Lastig voor niet-ingewijden is dat vaak onduidelijk is uit welke show een nummer komt. Zelfs bij sommige nummers die wel worden ingeleid, is het moeilijk om de hele dramatische lading van de song te ervaren als je niet de weg ernaartoe hebt meegevoeld. Naast Verkaik, die ooit een halfjaar met ‘Wicked’ op Broadway stond, staan Freek Bartels, Stanley Burleson, Tessa Sunniva van Tol en Anouk Maas op het toneel. Daarnaast vullen drie sterke backing ­vocals en een goeie, stevige liveband het podium van Carré. De eerste helft begint wat ingehouden met keurige danspasjes en brave tussentekstjes, maar in de loop van de voorstelling worden de knipogen vetter, de onderlinge opmerkingen over afgunst en jaloezie schurender en ook de overgave van de zangers tijdens de nummers wordt overweldigender, waardoor het eerdere bezwaar van losstaande nummers verdampt.