Vlogger moet geld inleveren na misleiden fans

Ruim 6.000 bellers werden lange tijd in de wacht gezet en op vijf na kreeg niemand Snapking aan de lijn. Ook was de vlogger, die op YouTube een kanaal heeft met meer dan 350.000 volgers, niet transparant over de hoge kosten van het 0909-nummer. Reden genoeg voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om in te grijpen.

In totaal werd door de bellers 13.000 euro betaald. Dat geld krijgt Snapking niet uitgekeerd, aldus een woordvoerder van de ACM. Het is voor het eerst dat de toezichthouder een vlogger op de vingers tikt. Vooral omdat de YouTuber vooral jonge kijkers heeft misleid, werd 'alles op alles' gezet om het nummer uit de lucht te halen, zegt de ACM.

Kopieergedrag Dat ruim zesduizend fans van de YouTube-ster gehoor gaven aan de oproep, laat vooral ook zien hoe groot de invloed van vloggers op dit moment is. Daar is al langer veel om te doen. Dat gaat onder meer om kopieergedrag. Zo deed het ov-bedrijf Veolia vorig jaar meteen aangifte toen twee vloggers op een trein sprongen en de video daarvan online zetten. Er moest een voorbeeld gesteld worden om copycats te voorkomen, vond het bedrijf. Uiteindelijk kwamen de jongens er na een gesprek en een publiekelijke spijtbetuiging zonder straf vanaf. De beïnvloeding draait ook om (sluik)reclame in de populaire video's. Prijst een vlogger een product aan in een video, dan ontstaat er nog wel eens een run op. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij mierenboerderijen. Sinds de populaire YouTuber Milan Knol video's maakt van zijn eigen mierenkolonie, zijn die niet aan te slepen. Het is lang niet altijd duidelijk of een vlogger betaald wordt om een product aan te prijzen Volgens regels van Stichting Reclame Code moeten vloggers het erbij vertellen als ze door merken betaald worden om producten te promoten in hun video's, of spullen gratis opgestuurd krijgen. Maar dat gebeurt in de praktijk lang niet altijd, concludeerde het Commissariaat voor de Media (CvdM) na onderzoek. De mediatoezichthouder bekeek honderd video's van de twintig populairste Nederlandse YouTube-kanalen en zag dat in ongeveer de helft daarvan producten nadrukkelijk positieve aandacht kregen. In driekwart van die gevallen was niet duidelijk of merken de vlogger daarvoor betaalden.

Zelfregulering Het CvdM hekelt dat gebrek aan transparantie. Vooral omdat met name jonge kijkers de populaire vloggers op de voet volgen. Toch heeft de mediatoezichthouder formeel geen zeggenschap over de YouTubekanalen. Officieel gaan ze alleen over traditionelere media als tv en radio. Er wordt in de Europese Unie wel gewerkt aan een nieuwe richtlijn die de bevoegdheid gaat uitbreiden, maar dat traject kost veel tijd. In de tussentijd vestigt het CvdM de hoop op zelfregulering. Er worden gesprekken gevoerd met populaire vloggers en bedrijven die met ze samenwerken, zodat een aantal gedragsregels opgesteld kan worden. Die gesprekken verlopen goed, zegt een woordvoerder van het CvdM. Volgens hem hebben ook vloggers zelf behoefte aan duidelijke spelregels.

