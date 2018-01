Vlogger in opspraak voor grap in Japans 'zelfmoordbos'

De 22-jarige vlogger Logan Paul is met zijn 15 miljoen volgers geen onbekende naam in vlogland, maar deze week keerden zijn volgers zich tegen hem toen hij een video online zette die hij had gefilmd in het Japanse Aokigahara bos, het beruchte 'zelfmoordbos' in Japan. Op die plek hebben zich door de jaren heen honderden mensen van het leven beroofd.

Paul wilde in zijn video naar eigen zeggen uitzoeken of de geruchten kloppen dat het in het bos zou spoken. Maar wanneer de vlogger en zijn vrienden het bos betreden, valt hun oog op een man die zichzelf heeft opgehangen aan een boom. Ze besluiten hem te filmen. “Pardon ben je echt dood?”, vraagt hij in de video. En later: “Ben je ons aan het fucken?”

Ik kan niet geloven dat zoveel jonge mensen tegen jou opkijken Acteur Aaron Paul

Als zijn vrienden in de gaten krijgen dat de man echt dood is, beginnen ze zichtbaar ongemakkelijk te worden. Dan vraagt Paul grappend: “Hoezo, heb je nog nooit naast een lijk gestaan?’ waarna hij begint te lachen. “We gingen hier voor de grap heen, waarom werd het ineens zo echt?”

