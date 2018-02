Vlaamse gangsterfilm vol flair met Ali B. als harteloze drugsbaron

Achter de gevel van een gemoedelijk pizzatentje in een Antwerpse volkswijk gaat een duizelingwekkende kluwen van drugsdealtjes schuil. Het begon losjes met wiet in pizzadozen, hup achterop de scootertjes naar hongerige klanten. Maar Adamo en zijn maten willen niet eeuwig 'rioolratten' blijven. Ze willen meer. Ze willen echte patsers worden.

Lees verder na de advertentie

De Vlaamse filmmakers Adil El Arbi en Bilal Fallah beginnen naam te maken met hun harde, knap gemaakte films over grootsteedse jonge bendeleden die elkaar naar het leven staan ('Black'), en de mocromaffia die via de Antwerpse haven wereldhandel drijft. Dat is wel even iets anders dan de in de verte starende sombermannen die Belgische filmmakers ons doorgaans voorschotelen.

Met het recente brute on­der­we­reld­ge­weld in Amsterdam in gedachten is 'Patser' nauwelijks luchtig vermaak te noemen.

'Patser' is kleurrijk en geestig, zwartgallig en smerig. 'Patser' is een ode aan de Amerikaanse misdaadfilm én een kundig inkijkje in een wereld die misschien realistischer is dan we willen denken. Met het recente brute onderwereldgeweld in Amsterdam in gedachten is 'Patser' nauwelijks luchtig vermaak te noemen. Toch zijn de filmmakers, die zich kortweg presenteren als Adil & Bilall, uitstekende entertainers met een grote flair voor visueel vertellen.

Adamo (Simoni), met onafscheidelijke Gucci-pet, Badia (Gharib), het kick ass-meisje waarmee hij is opgegroeid, en twee jeugdvrienden gaan in zee met een echte, doorgewinterde patser: een Nederlandse cokedealer, opgegroeid in de Bijlmer en op zoek naar een Belgisch netwerk. Het lijkt een gouden greep, maar de klungelig afgerukte bumper van een gifgroen autootje is het begin van een reeks ellende die snel groter wordt.