Vivaldi’s Juditha is een gewaagde enscenering met een geweldig orkest

Met dank aan Caravaggio: hij schilderde Juditha die legeraanvoerder Holofernes onthoofdt. Op het toneel bij De Nationale Opera vormt het schilderij de aanzet tot de onthoofding in Vivaldi’s oratorium ‘Juditha Triumphans’, gebaseerd op een verhaal uit het Bijbelboek ‘Judith’: de hoofdpersoon smeekt Holofernes om vrede voor de stad Be­thulië.

Lees verder na de advertentie

Een oratorium op de operavloer? Jawel. Vivaldi schreef een stapel opera’s, en toch pikte Floris Visser voor zijn regiedebuut aan de Amstel ‘Juditha’ uit het oeuvre van de barokcomponist. Het is de tweede opmerkelijke Vivaldi die nu in Nederland te zien is: Opera2Day ‘componeerde’ een eigen opera, ‘Vivaldi - Dangerous Liaisons’, een pasticcio waarin ook hedendaagse muziek verweven is.

Terug naar De Nationale Opera. Lastig, een oratorium ensceneren. Vaart en intrige ontbreken, de handeling is vrij statisch. Dat betekent weinig beweging en ontwikkeling op de bühne, maar de productie heeft een troefkaart in de mouw: het orkest van dienst. Het operahuis haalde het La Cetra Barockorchester uit Basel binnen. Het Zwitserse gezelschap speelt het vuur uit de sloffen. Ruig en geslepen zetten deze musici Vivaldi neer als powercomponist.