Visnuggets uit een diepvriespakje (natuurlijk van vis uit de Noordzee)

Alleen, de menukaart grossierde vooral in kipfilet en saté, het visaandeel bestond slechts uit die eeuwige zalm en tonijn. Niks uit de Noordzee, die daar toch heus pal voor de deur lag te schitteren. Ik kan daar met mijn pet niet bij, wat een gemiste kansen. O maar kijk, 'fish & chips' was er ook, dus die dan maar. Dat bleken helaas smaakversterkerbestrooide diepvriesvisnuggets te zijn. Onbegrijpelijk dat je dat als kok met droge ogen durft te serveren. Ik word daar zo treurig van. Een lekker gebakken scholletje, hoe moeilijk is dat nu helemaal? En dan heb ik het nog niet eens over schar, wijting, makreel, tong, griet en tarbot, keuze genoeg immers.

Er gloort echter hoop aan de horizon. In de Haagse regio is inmiddels het initiatief 'Noordzeevis uit Scheveningen' ontstaan, om strandpaviljoens te stimuleren aan de slag te gaan met vis van voor de deur. Het aantal bevlogen ambassadeurs schijnt te groeien, nu hopen dat het nieuws ook in Kijkduin gaat doordringen.

Maar wij consumenten hebben natuurlijk ook een rol. Wat zijn wij voor sukkels dat wij genoegen nemen met altijd weer dat ingevlogen spul? Waarom willen wij in hemelsnaam die niksige pangasius uit Vietnam op ons bord? Eigen vis eerst! Hoog tijd dus voor vier weken lang culinaire viseducatie op deze plek. Aflevering 1: We beginnen met een instaprecept: vis met een knapperig laagje, want dat lust iedereen. Nu eens geen vissticks, maar kleine handzame dingetjes, zelfgemaakt een ware traktatie. Al hou ik me aanbevolen voor een beter woord dan visnuggets. U kunt er allerlei soorten witvis voor gebruiken, kijk maar wat de visboer heeft.

Zelf maken? 750 g witvisfilet (bijvoorbeeld wijting, heilbot, kabeljauw)

2 handjes panko (extra knapperig broodkruim)

100 ml kokosmelk

2 eetl lekkere kerrie

zout & peper uit de molen

partjes limoen Oven voorverwarmen op 200 °C. Snij de vis in blokjes van ± 4 cm. Hussel ze integraal door de kerrie. Giet de kokosmelk erbij, schep goed om en giet het overtollige vocht weer af. Meng in een diep bord panko met wat zout en peper. Wentel de visblokjes erdoor en zorg dat ze aan alle kanten bedekt zijn. Leg op een met bakpapier beklede bakplaat en bak 10 minuten in de oven, halverwege wellicht even omdraaien. Bestrooi uit de oven eventueel nog heel lichtjes met wat zout. Serveer met partjes limoen om erover uit te knijpen.