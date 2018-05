Violist Herman Krebbers (1923-2018) was een vaderlijke leraar

Als violist Herman Krebbers met één woord moet worden omschreven, is dat toewijding. Als concertmeester van het Concertgebouworkest zat hij minimaal een half uur voor de repetitie al op het podium te studeren. “Als een optreden de ene dag goed was gegaan, zou hij de volgende dag toch proberen om het nog beter te doen,” zegt violist Wouter Vossen, die een van zijn vele leerlingen was.

Krebbers, die woensdagmiddag op 94-jarige leeftijd overleed, stond decennialang in het brandpunt van de Nederlandse muziekwereld. Hij was concertmeester bij het Residentie Orkest en later bij het Concertgebouworkest, hij was een geliefd duo met Theo Olof, speelde in het Guarneri Trio en had een grote solocarrière. In het buitenland stond hij bekend als de Nederlandse Paganini.

“Een echte meesterviolist met een nobele klank, die je aandacht vasthield”, noemt Vossen hem. Annebeth Webb, violiste in het Concertgebouworkest en ook leerling van Krebbers, roemt zijn zangerige klank, die te danken is aan een ruim gebruik van de stok en een fenomenale beheersing van de streek.

Kultuurkamer

De start van zijn muziekleven was niet gemakkelijk. Op twaalfjarige leeftijd moest Krebbers bij vreemden in Amsterdam in huis wonen om aan het muzieklyceum bij de beroemde pedagoog Oskar Back te kunnen studeren. Zijn ouders konden de studie niet betalen en hij realiseerde zich al jong dat hij financieel afhankelijk was van andere mensen. Dat hij die moeilijke tijd heeft kunnen doorstaan, dankte hij aan de vriendschap met de in 2012 overleden Theo Olof, zo zei hij zelf in een interview in Trouw.

Die vriendschap werd de rode draad van zijn verdere muziekleven. Direct na de oorlog kreeg Krebbers een speelverbod van twee jaar, omdat hij in de oorlog lid was geweest van de Nederlandse Kultuurkamer. Maar in 1950 kwamen Krebbers en Olof weer bij elkaar, toen zij beiden concertmeester werden van het Residentie Orkest. Na een concert gingen ze vaak samen in een van de cafés naar zigeunermuziek luisteren. In 1962 stapte Krebbers over naar het Concertgebouworkest, twaalf jaar later maakte Olof de overstap ook.