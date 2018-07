Vingers gekruist dan maar. Of inderdaad, knieën tegen elkaar

Groot was het verschil in invalshoek. Bij M een persoonlijke aanpak en veel aandacht voor de westerse homowereld. Bij Jinek ging het vooral over meisjes in verre landen, onmachtige slachtoffers van besmette mannen: het woord homoseksualiteit viel aan haar tafel zelfs geen enkele keer. Het bewijs van de emancipatie van de ziekte? In ieder geval bleek prinses Mabel een bewogen activiste.

Margriet van der Linden trapte de nieuwe reeks M’s openhartig af. Ze vertelde hoe zij als puber besefte dat ze lesbisch was en niet wist hoe nu verder met haar orthodox-christelijk milieu. En hoe ze echt moedeloos werd toen de eerste berichten opdoemden over de ‘homoziekte’, zoals aids heette voordat het een naam kreeg. De jonge Margriet dacht: zie je wel, het deugt niet, homoseksualiteit, je wordt er ook nog ziek van. Haar ontboezeming gaf extra dimensie aan een oud fragment waarin Elizabeth Taylor zich solidair verklaarde met de getroffen homo-community.

Girls not Brides

Maar Jinek had dus Mabel weten te strikken, een van de belangrijke sprekers op de aidsconferentie wier focus volledig lijkt te liggen op slachtoffers van gedwongen huwelijken, jonge vrouwen. De prinses praat goed, is een professioneel pleitbezorger met sterke argumenten. Zoals dat iedere drie seconden een meisje van de onder de achttien wordt uitgehuwelijkt. Vaak aan een oudere man die al seksueel actief was en zo’n meisje kan besmetten met van alles en nog wat. Vergelijk je dit aantal met Nederlandse cijfers – zoals dat hier jaarlijks ‘maar’ veertig mensen sterven aan aids en er per dag twee nieuwe hiv-besmettingen zijn – dan snap je wel waarom de prinses actie voert voor al deze meisjes ver weg via ‘Girls not Brides’.

In beide programma’s aandacht voor de ‘schuldvraag’: hoe is het mogelijk dat je met de kennis van nu in ons land nog hiv oploopt? Bij M zat de 28-jarige Chris Lensen, die zes jaar geleden werd besmet. Hij reageerde nuchter: “Heel veel mensen hebben weleens onbeschermde seks. Dit was mijn eerste soa en ik had meteen de hoofdprijs.” Hetzelfde gold bij Jinek voor Anne van de Laar. Deze jonge vrouw kreeg hiv van haar eerste vriendje, op haar zestiende. Ze was verliefd, slikte de pil, maar had nooit gedacht een infectie op te kunnen lopen. Haar boodschap aan de wereld: "Pech maakt geen minder mens van je."