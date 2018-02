Vind een savooiekool en vul ’m met spek en gehakt

In de zestiende eeuw werd de groente al geïmporteerd uit de Savoye (Noord-Italië en Frankrijk), zoals blijkt uit recepten. Subtieler van smaak dan de harde kool in het noorden. Het is waar, die kool met 'losse kop' wordt eerder slap dan de andere sluitkolen. Maar gaat het in winkels om de klant of de winkelier?

Lees verder na de advertentie

Ik mag niet mopperen. Tijdens mijn zoektocht zie ik paarse spruitjes, rode spitskool, groene bloemkool. Kennelijk loop ik achter. Maar Lidl en Albert Heijn verkopen wel savooie, zij het zonder dat mooie gekrulde donkergroene omblad ('gefronst' heet dat). Even doorzetten, dan kun je nog best iets gewoons kopen.

Bereidingswijze Klontje boter verhitten in een anti-aanbak-koekepan. Spek hierin zachtjes fruiten, gehakt erbij, rul houden met een spatel, ui al roerend toevoegen met de geschilde en grofgeschaafde aardappels. Kruiden met karwij, peper en zout. Water erbij. Onder een deksel op laag vuur laten garen voor 15 tot 20 minuten. Na: druivenvla. Rode druiven zonder pit in vanillevla laten vallen Buitenbladeren afpellen als de kool te zwaar is, bewaren voor een stamppotje. Kool wassen. Met een scherp mes zoveel mogelijk van de stronk wegsnijden. Twee minuten met de bolle kant boven in een magnetronschotel toegedekt met ingeprikt vershoudfolie in de magnetron zetten, hoogste vermogen. Daarna met een scherp mes een rond gat in de bovenkant snijden. Het eerste laagje mooi blad bewaren. Verder uitbikken, uitsnijdsels wegdoen. De holle kool met een scheutje water toegedekt opnieuw 5 minuten in de magnetronschotel zetten, hoogste vermogen. Vullen met het gemengde gehakt. Het tweede klontje boter smelten in de koekepan. Uitgeschept koolblad in reepjes kort fruiten met reepjes gedroogde tomaat. Rond de kool scheppen. Vlak voor serveren nog 2 minuten onbedekt in de magnetron zetten, hoogste vermogen. De dikke nerven beschouwen als botten. Menusuggestie. Vooraf: plakjes cornedbeef met daarop gewassen rucola, daarop een dot crème fraîche. En een partje limoen. Limoen op het bord uitknijpen, alles fijn snijden. Na: druivenvla. Rode druiven zonder pit in vanillevla laten vallen.