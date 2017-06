Vijftig jaar Tina: jonge meisjes zijn nog net zo onzeker

'Grijp je kans en win een van de 500 barbiepoppen', prijkt in juni 1967 op de voorkant van Tina. Een getekend portret van een kind met strikjes in het haar lacht de lezer vriendelijk tegemoet. Vandaag viert het weekblad zijn vijftigste verjaardag, binnenkort begint de derde generatie meisjes met het verslinden van strips als 'Noortje', 'Roos' en 'Suus & Sas'.

Anno 2017 ziet de cover van het tijdschrift er opvallend anders uit. Met foto's van sterren, winacties voor parfum en woorden als 'bestie', 'mazzelmeid' en 'hunk' die de doelgroep moeten verleiden het blad open te slaan.

Tja, verzucht Patty Klein, die al meer dan veertig jaar het scenario voor Tina's bekendste strip Noortje schrijft, datgene wat meisjes tussen de acht en twaalf bezighoudt is aan verandering onderhevig. "Het publiek lijkt op jongere leeftijd in de puberteit te komen. In plaats van poppen zijn de lezeressen geïnteresseerd in beroemde vloggers en tekeningen maken plaats voor selfies."

(tekst loopt door onder de afbeelding)

De metamorfose van Tina viel Klein nadrukkelijk op tijdens de voorbereiding van de lezing die ze vandaag geeft in het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Daar opent ter ere van de verjaardag van het meidenblad vandaag een speciale expositie, die tot 17 november te bezoeken is.

Nog net zo onzeker

Ook Noortje is meegegaan met de tijd, en voorlijker geworden. Een heel klein beetje maar, haast haar bedenker zich te zeggen. "Want Noortje was en blijft altijd in de contramine." Wel zijn de knuffels van haar bed verdwenen en zijn zij en haar beste vriendin Marlies meer bezig met kleren en make-up. "En waar ze vroeger bang was voor monsters onder haar bed, vreest ze tegenwoordig figuren van het smartphonespel Pokémon Go."

De missie is onveranderd: we willen jonge meisjes naar de puberteit begeleiden

De lezers van Tina lijken inderdaad volwassener dan decennia geleden, stelt hoofdredacteur Joanne Lommen. "Maar in de kern zijn jonge meisjes nog net zo onzeker. Net als toen vinden ze jongens leuk, blunders, quizjes en dieren."

Ja, Tina en haar doelgroep hebben meer aandacht voor beroemdheden, zegt ze, maar dat komt omdat het sterrendom tegenwoordig bederfelijker is dan vroeger. "Waar in de jaren zestig en zeventig enkel de Beatles bovenaan stonden, en ook nog eens jarenlang, stoot het ene idool nu in rap tempo de andere van de troon."