Vijftig jaar na Reve en het Ezelproces worden kritische kunstenaars nog steeds bedreigd

Op Tweede Paasdag is het precies vijftig jaar geleden dat Gerard Reve door de Hoge Raad werd vrijgesproken van 'smalende godslastering'. In twee fragmenten had de grote volksschrijver God voorgesteld als een ezel waarmee hij de liefde bedreef. De verontwaardiging was groot, maar de hoogste juridische instantie achtte het op 2 april 1968 niet bewezen dat Reve de passages 'opzettelijk smalend' had bedoeld.

Reve kwam als held uit het 'Ezelproces' tevoorschijn, temeer omdat hij zijn verdediging in hoger beroep helemaal zelf had gevoerd. In een lang, literair verwoord pleidooi tilde hij de zaak ver uit boven de hoogst particuliere dierenfantasie. Zijn rede werd een monument voor de vrijheid van de kunst. Ook veel vakgenoten waren ermee geholpen.

Onderzoek

Maar wat is er anno 2018 nog van die vrijheid over? Kunnen kunstenaars nog zeggen en schrijven wat ze willen? Regisseur Erik Lieshout en redacteur Tom Rooduijn gingen op onderzoek. Ze interviewden controversiële schrijvers en kunstenaars. In hun documentaire 'Het is gezien', die maandag de première beleeft in Het Ketelhuis in Amsterdam, schetsen ze een verontrustend beeld: wagen kunstenaars zich buiten de gebaande paden, dan zijn hoon, dreigementen en uitsluiting hun deel.

"Kunstenaars offeren zich in zekere zin op", vertelt regisseur Lieshout. "Dat zie je in extreme vorm bij Tinkebell. Zij werd de meest bedreigde vrouw van het land toen ze in 2004 haar kat doodde en er een handtas van maakte." De kunstenares had kritiek op de 'uitbestedingsmaatschappij'. Daarom liet ze haar zieke kat niet inslapen bij de dierenarts, maar draaide ze hem eigenhandig de nek om. Snel en pijnloos, zegt ze zelf. Maar veel mensen zagen haar als de ultieme dierenbeul. De haatmails stroomden binnen. Activisten hingen posters op waarop stond dat zij dood moest.

Kunstenares Tinkebell stelt zich compromisloos op tegen boze verstaanders, al betaalt ze daar een hoge prijs voor

In de documentaire draagt Tinkebell een fragment uit Reve's pleidooi voor dat rechtstreeks op haar van toepassing is. Reve weigerde zich aan te passen 'aan het begripsvermogen van slechte verstaanders', schreef hij. Ook met 'boze verstaanders' weigerde hij rekening te houden. Tinkebell stelt zich net zo compromisloos op, al betaalt ze daar een hoge prijs voor. Activisten houden haar verantwoordelijk voor bijna al het dierenleed op aarde, terwijl zij zelf tegen dat leed zegt te strijden en overtuigd vegetariër is.