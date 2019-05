Vijf sterren voor het optreden van Anouk: zo kwetsbaar hoorden we haar nog nooit

De berichten vooraf waren onrustbarend: Anouk-fans zouden hun concertkaartjes massaal verkopen om Tottenham Hotspur-Ajax te kunnen kijken. Zouden we de zangeres in een halflege Ziggo Dome zien aantreden?

Het bleek allemaal schromelijk overdreven en voor het eerste van twee Amsterdamse concerten was de zaal zo goed als uitverkocht. De muziekliefhebbers die het voetbal links lieten liggen, kregen een concert om door een ringetje te halen.

Geen special effects

Visueel was de show uiterst sober. Geen special effects of kostuumwisselingen voor Anouk. De 44-jarige zangeres trad aan in een trainingsbroek en bloes en stond met haar band onder een verlicht scherm dat laag boven het podium hing en zo de sfeer van een intiem cluboptreden creëerde.

Anouk in de Ziggo Dome. © ANP

Ze trakteerde haar gehoor op haar gortdroge humor. Ze riep bijvoorbeeld haar fans op de armen in de lucht te doen, om daarna te zeggen: “Zo, dat hebben we ook weer gehad. Ze zeggen dat ik het publiek te weinig entertain”. En toen ze uitgleed en ten val kwam, merkte ze breed lachend op: “Als dat geen entertainment is”.

Dat de Haagse voor een show zonder toeters of bellen koos, wekte geen verbazing. Want bij Anouk draait het altijd louter om de muziek. In Amsterdam zong ze zichtbaar met volle concentratie en vaak met de ogen dicht. Daarbij liet ze steeds weer horen waarom ze al jaren te boek staat als Nederlands beste rockzangeres. Indruk maakte ze vooral wanneer ze vocaal improviseerde en als een hedendaagse Janis Joplin haar emoties de zaal in slingerde.