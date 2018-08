Vervangers voor Gatti gevonden

Het programma wordt wel iets gewijzigd – niet de Zevende van Mahler staat dan op de lessenaars, maar de Negende. En laat dat nou dezelfde symfonie zijn die Haitink in juni nog dirigeerde bij het KCO. Na de tweede van de toen drie geplande uitvoeringen kwam Haitink onfortuinlijk ten val op het podium en zegde hij het derde concert af.

Dat werd toen succesvol overgenomen door Haitinks assistent Kerem Hasan (26). En omdat Haitink niet meegaat op tournee naar Cyprus mag Hasan het KCO daar opnieuw in de Negende van Mahler voorgaan op 1 september. Voor de in totaal acht Gatti-concerten aan het begin van het nieuwe seizoen heeft het KCO maar liefst vier vervangers nodig. Naast Hasan en Haitink (die ook een concert in Luzern zal dirigeren) zijn dat Manfred Honeck en Thomas Hengelbrock. Opvallend, maar dat zijn allemaal maestro’s wier achternaam met een H begint. Alsof de paniekerige zoektocht van het KCO door het dirigenten-alfabet stokte bij de H.

In Amsterdam hangen nog doodleuk posters voor dat concert waarop de naam van ex-chef Gatti prijkt

Honeck, chef-dirigent van het Pittsburgh Symphony Orchestra, zal op 23 augustus in Amsterdam het seizoen openen met Bruck­ners Derde symfonie.

Overigens hangen in Amsterdam nog doodleuk posters voor dat concert waarop de naam van ex-chef Gatti prijkt. Een nogal onaangenaam slordigheidje.

Thomas Hengel­brock mag net als vorig jaar de RCO Opening Night leiden. Een chique, black tieavond, die waarschijnlijk door het Gatti-schandaal veel minder feestelijk zal zijn.