Vertalers Turks met een activistische missie

Bij een gesprek met twee vertalers van Turkse literatuur komt het gesprek onvermijdelijk uit bij de Turkse politiek. De letteren en het gezag hebben in Turkije altijd met elkaar op gespannen voet gestaan, maar met Erdogan aan het roer zijn schrijvers meer een bedreigde soort dan ooit tevoren.

Nogal wiedes dus dat Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn het gesprek in dit Utrechtse café beginnen met zich boos maken: "De macht is die man volledig naar het hoofd gestegen, denk ik", zegt Dorleijn over de Turkse president. Collega Hanneke van der Heijden deelt de zorgen, ziet dat er weinig romans verschijnen in het land van Orhan Pamuk, als Nobelprijswinnaar van de literatuur (2006) dé vaandeldrager van de Turkse letteren en de bekendste auteur die Dorleijn en Van der Heijden (vaak samen) vertaalden.

Van der Heijden: "De literatuur staat ernstig onder druk. Er is nooit echt democratie geweest in Turkije, maar tegenwoordig is het er niet prettig om schrijver te zijn."

Dorleijn: "Wel meer dan andere Turkse auteurs. Dat zegt hij ook in interviews, dat hij meer kan zeggen. Maar hij heeft in 2005 al eens een proces aan zijn broek gehad omdat hij een uitspraak had gedaan over de Armeense genocide. Dat is uiteindelijk goed afgelopen voor Pamuk, maar hij heeft lang met bewakers rondgelopen."

Dorleijn: "Beide. Laatst voerde NTGent het toneelstuk 'Sneeuw' op, naar de gelijknamige roman van Pamuk, die wij vertaald hebben. We moesten de organisatie er toen echt op wijzen om onze namen er ook bij te zetten in het programmaboekje. Vertalers krijgen niet automatisch de aandacht die bijvoorbeeld acteurs of pianisten wel krijgen."

Van der Heijden: "Heel erg eenzaam. Je zit in je eentje achter de computer met de tekst van een ander. Dat laatste maakt het ook een zwaar beroep. Als ik me 's avonds na een dag werken weer onder de mensen begeef, dan ben ik soms helemaal leeg en heb ik het idee dat ik geen gespreksonderwerp meer kan verzinnen. Dat iemand me dat bij wijze van spreken moet influisteren. Het heeft iets vreemds dat je hoofd de hele tijd gevuld is met de gedachten van een ander."

Is samen vertalen eigenlijk wel handig? Hoe werken jullie?

Dorleijn: "Je moet wel dezelfde vertaalopvattingen hebben. Wij vullen elkaar daarin wel goed aan. Hanneke is daarbij meer van de zinsbouw en ik ben meer van het lexicon."

Van der Heijden: "En we maken natuurlijk een taakverdeling. We maken vaak om en om de eerste versie van een hoofdstuk."

Dorleijn: "Of we verdelen de personages. Dat deden we met Pamuks roman 'Ik heet Karmozijn'."

Van der Heijden: "De roman 'Het leven in stukken' van Oğuz Atay hebben we ook samen gedaan. Het boek wordt vaak vergeleken met 'Ulysses' van James Joyce. Het is een mengeling van genres. Zo zit er bijvoorbeeld een gedicht in van 700 regels. Ontzettend moeilijk. Het was trouwens nog in geen enkele taal vertaald. Maar dat maakte het ook ontzettend leuk."

Dorleijn: "Bij zo'n klus hebben we dan voortdurend overleg en sturen elkaar steeds herziene versies. Tussendoor houden we woordenlijsten bij. Het is dus beslist niet zo dat met zijn tweeën vertalen ook twee keer zo snel gaat."