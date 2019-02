Verslavend, Schumanns Derde in deze uitvoering van het London Symphony Orchestra

London Symphony Orchestra

Dirigent John Eliot Gardiner, vrij van geest, moedigde de musici aan om Schumann tot volle wasdom te laten komen © ANP

Even het Kanaal overgestoken: de musici van het London Symphony Orchestra waren neergestreken in Antwerpen en Rotterdam, voor concerten met Isabelle Faust. De sympathieke Duitse speelde Beethovens 'Vioolconcert', en hield er een andere kijk op na dan haar kompanen onder leiding van John Eliot Gardiner.

Opmerkelijk, maar waar: wat Faust in de Doelen vergat te doen is klank maken. Ze hield de muzikale bewegingen klein, zocht vergeefs naar een natuurlijke expressie en slaagde er nauwelijks in om mee te ademen met de rijkdom van de noten. De luisteraar hapte plaatsvervangend naar zuurstof. En dat terwijl het orkest een riant gespreid bedje bood.

Wel had de soliste een knappe en swingende cadens voorbereid, in zigeunerachtig idioom, uitgevoerd samen met de paukenist. Daar liet Faust even een glimp zien van waar ze toe in staat is: bezield muziek maken.

Alsof het contractueel vastgelegd was: voor de pauze een zittend orkest, na de pauze een staand. Staan werkt niet als de verworven speelvrijheid leidt tot geforceerd musiceren, wel als de spelers bewegen vanuit de muziek. Schumanns 'Derde symfonie' op deze manier door de combinatie London Symphony-Gardiner: niet te versmaden, smeuïg en helder tegelijk.

De Londenaren zijn flexibel en doelgericht in hun spel, en floreren in uiteenlopend repertoire, daarin gestimuleerd en uitgedaagd door hun chef Simon Rattle, een avonturier en voorvechter van hedendaagse muziek. Ook Gardiner, vrij van geest, moedigde de musici aan om Schumann tot volle wasdom te laten komen. Drama en spitsvondigheid gingen daarbij hand in hand.

Verslavend, Schumanns Derde in deze uitvoering. Hij had best nog een keer mogen klinken, zou een latertje geworden zijn, wel onvergetelijk. In plaats daarvan kwam er een spetterende toegift: een deel uit Mendelssohns 'A Midsummer Night's Dream'. Dansend van geluk de zaal uit.

