Verschillende lezers verschillen van elkaar

Ik schreef namelijk 'Verschillende lezers stuurden mij...' Wat is daar fout aan? Welnu: "Alle mensen zijn verschillend dus ook uw lezers." En: "Ik meen geen muggezifter te zijn maar het daar geplaatste woord 'verschillende' voelt gewoon niet goed."

De lezer was een man van 82 jaar, dus zou hij zich misschien ergeren aan een taal­ver­an­de­ring die zich tijdens zijn leven heeft voltrokken?

Wat is hier aan de hand? Er is helemaal niets mis met het gebruik van 'verschillende' in een betekenis als 'meer dan een, enkele, enige, diverse', dus de kritiek is onterecht. De lezer was een man van 82 jaar, dus zou hij zich misschien ergeren aan een taalverandering die zich tijdens zijn leven heeft voltrokken? Maar dat kan niet, want het gebruik van 'verschillende' als onbepaald voornaamwoord of telwoord is al bekend sinds 1808.

Waarschijnlijk is de lezer het slachtoffer van een vorm van rationalisatie: op een gegeven moment realiseer je je dat 'verschillende' afkomstig is van het werkwoord 'verschillen', en daardoor krijg je de onbedwingbare neiging om die betekenis er altijd bij te denken. Hierdoor ga je twijfelen aan de correctheid van een gebruikswijze waar die betekenis nauwelijks nog relevant is. Die twijfel wordt al snel een zekerheid ('het is fout!') en die gaat snel over in ergernis.

Ik denk overigens dat die betekenis 'van elkaar verschillend' nog wel degelijk in de kern aanwezig is. Het ging immers niet om alleen jonge of oude lezers, of alleen om mannen of vrouwen, maar om 'verschillende lezers', al werden die verschillen niet geëxpliciteerd.

