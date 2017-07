Vers in het geheugen gegrift staan: verhaspeling of nieuwe uitdrukking?

In die positie ben ik niet (en vaak vind ik de gevonden fout niet eens zo erg fout), maar de oproep roept wel steevast herinneringen op aan de tijd dat de aarde nog plat was en er in de vakantieperiode op tv een vakantieman (Frits Bom) actief was die zich bekommerde om het kleine leed dat toeristen in den vreemde was overkomen. Elke grief die aan hem gericht was, eindigde met de uitspraak: Vakantieman, doe er wat an!

Sindsdien is '..., doe er wat an!' een vaste formule geworden, waarbij op de plaats van de puntjes bij voorkeur een op 'an' rijmend woord staat: Ombudsman, Gerrit-Jan, Erdogan, justitieman, doe er wat an!

Waar moet de taalman wat aan doen? Aan 'rellen die nog vers in het geheugen gegrift staan'. Een paar maanden geleden stond die zin in de krant. Een lezer vond dit 'dubbelop'. Niet geheel ten onrechte, want vers in het geheugen gegrift staan is ontstaan door de combinatie van twee verwante uitdrukkingen: '(nog) vers in het geheugen liggen' (goed herinnerd worden omdat iets kort geleden is gebeurd) en 'in het geheugen gegrift staan' (een onuitwisbare indruk nagelaten hebben).

Soms krijgt zo'n contaminatie (zo heet zo'n 'verhaspeling' van uitdrukkingen) een eigen betekenis. Dat geldt ook voor de variant vers in het geheugen gegrift staan, die nu al meer dan 25 jaar vrij courant is en vooral als versterking lijkt te fungeren van 'in het geheugen gegrift staan'.

