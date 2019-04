Verruilt James Bond zijn Aston Martin voor een milieuvriendelijk exemplaar? Daar heeft het alle schijn van

Gisteren, op de autobeurs van Shanghai, presenteerde het stijlvolle Britse merk de Aston Martin Rapide E. En die E, dat voelde u aankomen, staat voor elektrisch.

Lees verder na de advertentie

Meteen gaan er dan uiteraard geruchten dat 007 in de komende Bondfilm met een stekkerauto op jacht gaat naar misdadigers die de wereld bedreigen. De regisseur van de nieuwe Bondfilm, die op het moment wordt opgenomen, Cary Joji Fukunaga, gaf al hints in die richting. Dan wordt ‘shaken, not stirred’ zoiets als ‘electric, not petrol’.

Wie de eerste beelden van de wagen ziet, kan zich er moeiteloos een voorstelling van maken. De sportcoupé ziet er weliswaar best futuristisch uit, maar is nog altijd klassiek gelijnd. Het blijft een echte Aston Martin.

De slechterik moet niet in de snelste Tesla Model S rijden, want die is nog ruim een seconde sneller

De achtervolging inzetten moet ook wel lukken: de twee elektromotoren leveren 602 paardenkrachten, die de Rapide in 4 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur katapulteren. Dan moet de slechterik niet in de snelste Tesla Model S rijden, want die is nog ruim een seconde sneller weg.

Ook zou de geheim agent van MI6 een probleem hebben als de achtervolging langer duurt dan 320 kilometer. Want dan is de batterij van de Aston Martin wel leeg. Maar met een topsnelheid van 240 kilometer per uur moet de filmheld een heel eind kunnen komen.

De autofabrikant gaat er 155 bouwen. Wie niet langer gediend is van motorgegrom moet voor de Rapide E wel een kleine drie ton apart leggen.

Lees ook: