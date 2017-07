Verhitte concurrentie in zomers talkshowland

Vorig jaar ging RTL’s ‘Late Night’ al door tot eind juli, met Peter van der Vorst als vervanger voor Humberto Tan. Maar augustus lag grotendeels braak. Dit jaar zijn we de hele zomer voorzien: bij de publieke omroep draait Eva Jinek door en RTL’s overzomert met ‘Summer Night’, met Beau van Erven Dorens als presentator.

En het gonst en zoemt in het medialandschap als ware het een bloementuin: misschien is Beau wel beter dan Humberto.

Dat zou de redacties wellicht ook helpen te voorkomen dat ze dezelfde grappige internetfilmpjes uitzenden. Want hoe bestaat het dat - terwijl er per minuut alleen al naar YouTube honderden uren videomateriaal worden geüpload - Jinek en Late Night woensdag precies dezelfde filmpjes selecteerden? Over een vader van vier dochters die hoorde dat het vijfde kind weer een meisje werd. En over een bokser met een bijzonder krijtstreeppak.

Jinek wint het qua kijkcijfers van RTL. Ze zwerft rond het miljoen, terwijl Beau een paar honderdduizend kijkers lager zit. Ach potver, nou doe ik het toch: meegaan in die concurrentiestrijd waar geen kijker op zit te wachten. Het is toch waardeloos dat deze talkshows elkaar overlappen vanwege een kijkcijfercompetitie? Als nieuwsgierig persoon wil ik thuis niet hoeven kiezen, maar kijk ik liever naar beide programma’s. Live, na elkaar.

Charme

Enfin, terug naar het succes van Beau. Zijn troef? Hij ontwapent. Hij maakt je bijvoorbeeld deelgenoot van zijn plankenkoorts, laat je voelen hoe spannend hij zijn nieuwe rol vindt. Wanneer hij een goede opmerking maakt zegt hij eerlijk ‘iemand fluistert dit nu in mijn oor’. Als hij zich nerveuzig afvraagt welke artiesten nu populair zijn, is hij eerlijk: ‘Ik weet ook nooit iets’. Maakt hij een fout in een naam en zijn gast wijst hem daarop, dan redt hij zich met een grap: ‘Ik checkte even of je wel oplet’.

Briljant was dat hij zich aan het begin van zijn eerste aflevering - vorige week maandag - meteen keihard liet recenseren door Peter Pannekoek. Deze komiek zei onder meer: ‘Ze noemen je een kijkcijferkanon, maar dan omdat als jij op tv komt de kijkers wegschieten.’ Zo veel zelfspot zie je niet dagelijks in omroepland. Maar het past uitstekend bij de stijl van Beau van Erven Dorens als de charmante, licht onzekere gentleman. Leerzaam, want het is net als wanneer je iets gedaan moet krijgen van je aannemer of je ex: waarom zou het niet eerst eens met charme proberen? Hard en cynisch worden kan altijd nog.

Minder aantrekkelijk is de ‘challenge’ waaraan Beau zich woensdags laat onderwerpen. Hij moet dan aan het eind van de show het Rembrandtplein op met een opdracht, zoals het bietsen van een hijs van een joint of zich laten fotograferen met een stuk meloen. Dat hep zo’n jongen toch niet nodig.

© RTL

Maar het allerflauwst is dat ze in Den Haag maar niet opschieten met die kabinetsformatie terwijl de talkshows klaar staan. Een nieuwe premier aan tafel bij jeune premier Beau. Ik kijk ernaar uit.