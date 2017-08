Vergeet Swifts nieuwe imago, de manier waarop ze kaartjes probeert te verkopen is veel enger

Taylor Swift is boos, en de wereld mag het weten. Vorige week lanceerde één van de grootste popsterren van haar tijd een nieuwe single (‘Look What You Made Me Do’), kondigde ze haar nieuwe album aan (‘Reputation’) en nu haalt ze in haar nieuwe videoclip uit naar onder andere Kanye West, Kim Kardashian, haar exen, en de media. Haar terugkeer is aanstonds, en met haar aanstaande album maakt de ze de ommekeer van aaibare pop-girl-nextdoor naar duistere artpop-koningin.

Nu zouden we columns kunnen volpennen over die ommezwaai in Swifts zorgvuldige geconstrueerde imago, en wat dat betekent voor de wereld zoals u en ik die kennen. Doen we niet. Want pas écht duister – en vele malen verstrekkender – is de manier waarop Swift haar concerttickets voor haar nog aan te kondigen Amerikaanse, en wellicht Europese tournee gaat verkopen.

Het is een nieuwe manier. Een betere manier. It’s a fun way!

Al voordat die concertreeks is aangekondigd kunnen fans zich al registreren voor de kaartverkoop. Dat is niet nieuw, maar onderdeel van het 'verified fan™'-systeem van kaartjesgrutter Ticketmaster, dat middels algoritmes de echte fans van ‘ticketbots’ poogt te scheiden. Al jaren strijdt de muziekindustrie tegen oplichters die met behulp van bots massaal tickets opkopen, om ze met woekerwinsten door te verkopen. Dit verified fan™-programma werd ook al gebruikt door Bruce Springsteen en Ed Sheeran. Tot zover prima.

Maar de samenwerking met Swift gaat een stapje verder. Beangstigend verder.

Digitaal voordringen Met een kek filmpje maakte Swift bekend hoe het werkt. De Swift-fan krijgt na registratie een plaatsje in een virtuele wachtrij. Alleen geeft dat plekje geen automatisch recht op een ticket, en staat dat plekje ook niet vast. Je kunt dat plekje 'een boost' geven, ofwel, digitaal voordringen, door, hier komt tie, geld uit te geven aan merchandise en muziek van Taylor Swift. Nu hoef je geen harde euro’s uit te geven. Zulke boostpunten zijn ook te verdienen door op Instagram, Facebook of Twitter te roepen hoe geweldig de nieuwe Taylor is. Maar u begrijpt waarmee de meeste bonuspunten mee te verdienen zijn - met die merchandise. Zoals die nieuwe nep-gouden Taylor-slangenring™ (uitverkocht). Bonuspunten! Een hoger plekje in die wachtrij! En dus meer kans op het recht om een concertkaartje te mogen kopen. U leest dit goed. “Het is een nieuwe manier. Een betere manier. It’s a fun way!” spreekt de hyper-Amerikaanse stem de kijker toe.” Nee, Taylor, dat is het niet. Het is een duivelse manier. Een gênante manier, een doorzichtige manier. Waarmee je hondsfanatieke fans nog meer geld zullen neerleggen dan ze al doen voor die peperdure concertkaartjes van je. Tekst loopt door onder video

Imago-schade Het is met name vuil omdat de marketingmachine zich richt op een tamelijk kwetsbare doelgroep: hyperfans van een hyperster, voor wie een concert van hun idool geldt als De Allerbelangrijkste Gebeurtenis Ooit. In dit duivels-Darwiniaanse systeem hebben rijke fans ook nog eens meer kans op concertkaartjes dan de wat armlastigere Swifties. Het is dus te hopen dat Taylor Swift alsnog haar keutel intrekt Het is vooral onnodig. Concerten van dit soort sterren raken tegenwoordig toch wel uitverkocht. Het is een sluwe manier om een nog dikker belegde boterham te verdienen dan in dit topsegment van de popindustrie al verdiend wordt. Het angstaanjagende schuilt hem erin dat wanneer dit een succes wordt – en dat wordt het, in ieder geval financieel – andere popartiesten wellicht besluiten dit verkoopsysteem over te gaan nemen. Zoals iedereen weet die wel eens voor zichzelf, of voor zijn/haar kroost de ticketpagina heeft zitten vernieuwen totdat die verdomde One Direction-kaartjes eens in het winkelwagentje belanden: het maakt een avondje concertbezoek er niet leuker op. Het is dus te hopen dat Taylor Swift alsnog haar keutel intrekt. Want met de ophef om dit Taylor Swift Tix™-systeem die nu volgt, loopt haar imago toch een fikse deuk op. Hoe graag ze ook de duistere, stoere popkoningin wil worden: dit kan toch niet de bedoeling zijn geweest. Look what we made her do.

