Verfrissend, de hoofdpersoon in Hanna Lindbergs debuut is nu eens geen doortastende Zweedse

Beretrots zijn de Zweden op hun thrillerschrijvers, en terecht. De jongste generatie auteurs is vaak jong en vrouw, heeft iets gedaan in de journalistiek of advocatuur en wordt steevast aangekondigd als ‘de nieuwste Zweedse thrillersensatie’.

Dat alles klopt wel bij Hanna Lindberg, oud-redacteur van de krant Aftonbladet. Haar alter ego heet Solveig Berg en die is anders dan haar schepster allesbehalve succesvol. Ze heeft een misstap begaan, is ontslagen bij een nieuwssite en werkt als serveerster. ’s Nachts probeert ze via een blog haar oude vak weer op te pakken. Maar met slechts zeven views en nul keer gedeeld, wil dat niet erg lukken.

Oordeel: knap eindspel in debuut van Lindberg

Solveig drinkt te veel. Op een van haar benevelde tochten door nachtelijk Stockholm komt ze Lennie Lee tegen, hoofdredacteur van mannenblad Glam, in gezelschap van enkele glamourmodellen.

Starend naar de geblondeerde haren en gebotoxte gezichten krijgt Solveig een idee voor een reportage. Die modelletjes komen uit provinciestadjes, nemen borstimplantaten, figureren in soaps, staan op covers van roddelbladen, maar wat gebeurt er daarna met ze? Solveig, zelf ook blond en mooi, papt aan met Lennie Lee.

Nog dezelfde avond wordt een van de gezelschapsdames dood uit het water gevist.