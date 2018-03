Verdwenen wandschilderingen na ruim 80 jaar terug in kasteel het Nijenhuis

Tot directeur Ralph Keuning van Museum de Fundatie in Zwolle (waarvan het kasteel een dependance is) een telefoontje kreeg uit Londen. Een medewerker van veilinghuis Christie's had op de achterkant van een aantal schilderijen het volgende opschrift gelezen: 'TERWESTEN geconserveerd door C. B. van Bohemen 1935 Den Haag Holland Afkomstig Kasteel Neijenhuis (Overijsel)'.

Keuning zag in Londen dat het inderdaad ging om de vroeg 18de eeuwse wandschilderingen uit Kasteel het Nijenhuis, waarop de mythe van Dido en Aeneas is verbeeld. Met steun van de Vereniging Rembrandt en de BankGiro Loterij heeft De Fundatie de metersgrote doeken kunnen aankopen. Eén ervan is gerestaureerd en is nu met een niet gerestaureerd werk te zien. Na de restauratie zal de hele serie worden tentoongesteld.

Het was in die tijd vrij gangbaar om de wand­schil­de­rin­gen na verloop van tijd te verhuizen naar een ander interieur

De wandschilderingen, ook wel behangsels genoemd, zijn niet speciaal voor het kasteel gemaakt. Het was in die tijd vrij gangbaar om ze na verloop van tijd te verhuizen naar een ander interieur. Deze serie hing afgaand op 'de voorlopige lijst der Nederlandse monumenten in 1923' eerder in een huis in 's-Gravenhage. Toen de inboedel van Kasteel het Nijenhuis in 1934 werd geveild, verdwenen ze uit het zicht, tot ze ruim tachtig jaar later door een particulier werden aangeboden bij Christie's in Londen. Tot die tijd hadden ze in een landhuis in Kent gehangen.

De terugkeer is ook bijzonder, omdat van de in Den Haag geboren Mattheus Terwesten (1670-1757) geen wandschilderingen meer aanwezig waren in Nederland. Mattheus werd onder meer opgeleid door zijn oudere broer Augustinus Terwesten (1649-1711). In zijn tijd was hij populair. Zijn schilderijen hingen in tal van Haagse huizen. Gaandeweg raakte zijn werk uit de mode en zijn naam in de vergetelheid, ook omdat zijn schilderkunst vooral decoratieve waarde had.

